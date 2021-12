La position sans entretien de Colin Kaepernick se traduit par une perte de marché lucrative

*Colin Kaepernick pourrait faire plus de mal que de bien en aidant sa SPAC (Special Purpose Acquisition Company) à réussir à faire avancer les causes auxquelles il croit.

Awful Announcing (via le Wall Street Journal) rapporte que la SPAC, Mission Advancement Corp., était sur le point de finaliser un accord lucratif pour acquérir la société de prêt basée en Californie The Change Company, mais les espoirs ont été anéantis, en raison du refus de Kaepernick de promouvoir son travail et faire des entretiens. The Change Company est connue pour aider les emprunteurs minoritaires qui ont eu des difficultés à obtenir des prêts auprès des banques traditionnelles. L’énoncé de mission de l’entreprise est de « bancariser les personnes sous-bancarisées, de manière équitable et responsable ».

Le refus de Kaepernick de faire des interviews n’est pas surprenant, étant donné qu’il a maintenu cette position depuis ses retombées avec la NFL pour avoir dénoncé l’injustice raciale en s’agenouillant pendant le chant de l’hymne national alors qu’il était un joueur actif de la NFL. La position de Kaepernick est allée au-delà du sport, comme en témoigne la promotion de la série Netflix « Colin en noir et blanc ». L’émission, qui est basée sur les années de lycée de Kaepernick, a la productrice Ava DuVernay qui fait la promotion au lieu de la star du sport devenue activiste.

Colin Kaepernick

Avec l’accord de The Change Company, l’évitement des entretiens de Kaepernick s’est avéré négatif. Le WSJ a noté comment Kaepernick a refusé de promouvoir le prêteur, soulignant une opportunité majeure manquée lorsque Kaepernick n’a pas accepté une interview avec « Good Morning America » ​​et George Stephanopoulos. Ce conflit a finalement condamné l’accord.

En ce qui concerne les interviews, le WSJ rapporte que les dirigeants de Mission Advancement Corp. n’étaient pas favorables à ce que Kaepernick soit interrogé sur l’entreprise ni sur ses protestations, notamment l’agenouillement de Kaepernick pendant l’hymne national alors qu’il était un joueur actif de la NFL.

Considérant à quel point Kaepernick est passionné par la lutte contre l’injustice raciale, la position sans entretien est déroutante. Kaepernick est actuellement coprésident de Mission Advancement avec l’investisseur en capital-investissement et propriétaire minoritaire des Phoenix Suns, Jahm Najafi. La société a fait l’actualité en mars lorsqu’elle a levé 345 millions de dollars après son introduction en bourse.

Colin Kaepernick

L’alliance de Kaepernick avec Mission Advancement Corp. a été conclue dans l’espoir que la notoriété de Kaepernick attirerait les investisseurs. Parmi ceux qui ont promis des investissements figurent l’acteur/réalisateur Tyler Perry et les stars de la WNBA Diana Taurisi et Maya Moore. The Change Company avait le même espoir, avec en prime Kaepernick promouvant son activité et augmentant la valeur de l’entreprise.

Initialement, Netflix a accepté d’investir dans l’accord de Mission avec Change Co., mais ne s’est pas pleinement engagé lorsque l’accord a échoué. En plus de Netflix, Nike, Oprah Winfrey et Serena Williams étaient ceux qui ne voulaient pas investir.