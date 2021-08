Les « médias grand public » aiment prétendre qu’ils représentent le juste milieu du spectre idéologique, mais tout examen approfondi de leur couverture révèle qu’ils sont incapables de trouver un extrême inadapté à la gauche. Par exemple, certains gauchistes plaident ouvertement pour la fin des prisons. Sont-ils interrogés pour leur santé mentale? Non. On leur donne des plates-formes pour leur « poésie ».

Le 4 août PBS NewsHour, ils ont célébré un homme nommé Jorge Antonio Renaud. Sur le site Latino Rebels l’année dernière, Renaud déclarait explicitement « Je vais parler de l’abolition des prisons, c’est l’idée que le système de justice pénale américain est immoral, fondé comme il l’est sur la punition et l’abus ; qu’il tire sa subsistance des humains enfermés dans des cages ; et qu’il doit être démantelé et remplacé par un système de justice basé sur des approches transformatrices et réparatrices. “

La présentatrice de PBS, Judy Woodruff, lui a fourni une plate-forme financée par les contribuables : « Jorge Antonio Renaud a passé 27 ans derrière les barreaux, où il a découvert le pouvoir de la poésie. Il est maintenant directeur national de la justice pénale chez Latino Justice, où il plaide pour la réforme au Texas et au-delà. Ce soir, il donne son point de vue « Bref mais spectaculaire » sur la réinvention de l’incarcération. »

Renaud a parlé du « préjudice démontrable qui arrive aux personnes en cage », mais il n’a pas commenté le préjudice démontrable des personnes victimes de vol à main armée, qu’il a commis. PBS n’a pas créé d’espace de débat. Il a créé une plate-forme pour un cas « bref mais spectaculaire » pour l’abolition des prisons. Judy Woodruff veut-elle que des voleurs à main armée vivent dans son sous-sol ?

PBS n’est pas le seul. L’Associated Press a déposé une dépêche de “nouvelles” le 5 août qui était une publicité mal déguisée pour la foule “abolir ICE”. Le titre était « Les détentions d’immigrants montent en flèche malgré les promesses de campagne de Biden ». Les reporters de l’AP Philip Marcelo et Gerald Herbert ont commencé du point de vue des extraterrestres illégaux. “Alexander Martinez dit qu’il a fui l’homophobie, la persécution du gouvernement et le tristement célèbre gang MS-13 au Salvador pour se heurter à des abus et du harcèlement dans le système américain de détention des immigrants.”

Il y a une crise frontalière sous le président Biden, mais pour la gauche radicale, le problème est que les immigrants illégaux sont détenus. AP a rapporté que “L’augmentation des détentions est un point sensible pour les alliés pro-immigration du président Joe Biden, qui espéraient qu’il renverserait l’approche intransigeante de son prédécesseur.”

Remarquez que lorsque vous soutenez une immigration illégale sans entrave, vous êtes simplement « pro-immigration ».

Ensuite, AP a simplement laissé cette notion risible de l’immigration «dure» Biden continuer. “Nous sommes à ce moment vraiment étrange avec lui”, a déclaré Silky Shah, directrice exécutive de Detention Watch Network. Au moins AP a expliqué que Shah « plaide pour la fin pure et simple de la détention des migrants », bien qu’il n’y ait pas de point de vue opposé. Shah a ajouté “Il est encore temps de changer les choses, mais ses politiques jusqu’à présent n’ont pas correspondu à sa rhétorique de campagne.”

C’est apparemment la base du Parti démocrate. Shah a explicitement écrit : « Il ne suffit pas d’abolir l’ICE et de démêler l’immigration du système de sanctions pénales ; nous devons travailler à l’abolition de l’ensemble du complexe industriel pénitentiaire afin que toutes nos communautés prospèrent. »

Tout comme PBS, AP n’a pas proposé au public un véritable débat sur la question de savoir si toutes nos prisons devraient être vidées. Ils ont créé une plate-forme invinciblement unilatérale pour un point de vue radical et fou.

Les médias prétendent être les gardiens de la démocratie. Mais en réalité, ils sont les gardiens de la gauche et se méfient de la démocratie, car cela donne à ces droitiers fous un espace pour réfuter la gauche radicale. Dans une vraie démocratie, les gens rechercheront d’autres sources d’information plus responsables que PBS et Associated Press.