La positivité actuelle de l’Inde au Covid-19 est témoin d’une chute brutale et constante; Voici ce qu’il dit sur la situation du coronavirus

Le Maharashtra, le Tamil Nadu, le Karnataka, le Kerala et l’Andhra Pradesh représentent désormais 70% des cas actifs.

Les cas de coronavirus en Inde ont chuté de plus de 62% au cours du mois dernier, soulagent les infrastructures de santé du pays. De 37,45 cas actifs lakh le 9 mai à 14 lakh le 7 juin, la baisse a été nette et constante.

Si un tel rythme est suivi, la charge de travail active actuelle tombera en dessous du pic de la première vague d’ici une semaine, selon un rapport d’IE lisant les tendances et les chiffres actuels de Covid.

Le Maharashtra, le Tamil Nadu, le Karnataka, le Kerala et l’Andhra Pradesh représentent désormais 70% des cas. Alors que le Maharashtra, le Kerala et l’Andhra Pradesh ont plus d’un lakh de cas actifs, le Karnataka et le Tamil Nadu en ont chacun 2,5 lakh. Néanmoins, même dans ces États les plus touchés, les chiffres sont sur une trajectoire descendante.

Cependant, dans quatre États du nord-est, Manipur, Mizoram, Sikkim et Nagaland, les cas augmentent, mais les chiffres sont bien inférieurs à ceux des États les plus touchés et les plus grands.

Ailleurs se trouve l’État le plus peuplé comme l’Uttar Pradesh, le Bihar, le nombre de cas se situe entre 10 000 et 18 000 à Delhi, il y a 6 000 cas actifs. Dans les petits États comme l’Assam, l’Uttarakhand, le Chhattisgarh et le Pendjab, le nombre de cas est relativement plus élevé.

Le taux de positivité actuel qui détermine la propagation de l’infection est également passé de 23% le 9 mai à 5% maintenant. Il est même inférieur au taux de positivité global, c’est-à-dire le nombre total de personnes testées positives mesuré par rapport au nombre total d’échantillons testés.

Il convient de noter qu’au cours de la dernière semaine, la positivité actuelle a également été exprimée contre l’exercice de rapprochement des données, car l’écart entre les chiffres des tests peut se réduire. Au cours de la semaine dernière, plus de 75 tests RT-PCR lakh signalés par les États mais non comptabilisés dans la base de données centrale ont été ajoutés par l’ICMR.

Par conséquent, en supprimant les écarts dans les tests Covid signalés par les États et publiés par le Centre, le taux de positivité a diminué à un rythme beaucoup plus rapide. Comme les écarts ont été comblés cette semaine, le taux de positivité peut augmenter légèrement dans les semaines à venir.

Pendant ce temps, il y a eu une forte baisse du nombre de vaccinations par rapport à la semaine dernière. Seulement 14,64 lakh de doses de vaccin Covid-19 ont été administrées dimanche contre 30 lakh le reste de la semaine dernière. Pourtant, le nombre est deux fois plus élevé qu’il y a trois semaines.

