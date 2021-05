La possibilité d’un ALE Inde-Royaume-Uni plus élevée que jamais : Lord Gerry Grimstone, ministre britannique de l’Investissement

Chris Giles, rédacteur en chef économique, Financial Times (à gauche) était en conversation avec le ministre britannique de l’Investissement, Lord Gerry Grimstone

Le ministre britannique de l’Investissement, Lord Gerry Grimstone, en conversation avec Chris Giles, rédacteur économique, Financial Times.

Sur le doublement du commerce Inde-Royaume-Uni

Malgré l’énorme quantité que nous faisons avec l’Inde, il y a eu un peu de promesses non tenues. Nous avons 850 entreprises indiennes au Royaume-Uni et celles-ci emploient plus de 116 000 employés, il y a donc une énorme quantité d’activités qui se déroulent entre l’Inde et le Royaume-Uni. Cela dit, il y a des barrières à notre commerce, mais je suis sûr qu’avec la bonne volonté des deux côtés, si nous nous engageons sur la voie d’un accord de libre-échange, le simple fait d’éliminer certaines de ces barrières aura sans aucun doute un impact sur le commerce.

Un accord de libre-échange global et moderne implique bien plus que le mouvement des marchandises — il couvre les services, il couvre le commerce numérique, il couvre les PME. Il y a donc énormément de contenu dans un accord de libre-échange. L’UE a tenté en vain de négocier un accord de libre-échange avec l’Inde au cours des 10 à 15 dernières années. J’ai bon espoir maintenant que nous sommes une nation commerçante indépendante, que nous pourrons faire les choses nous-mêmes, que nous pourrons passer à autre chose quand le moment sera venu. La possibilité d’un accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et l’Inde est plus élevée qu’elle ne l’a jamais été.

Sur les secteurs avec possibilité d’échanges

Nous savons que l’Inde souhaite élargir son accès au marché britannique dans un certain nombre de secteurs, notamment l’agroalimentaire, les produits pharmaceutiques ; nous pouvons voir de grandes opportunités pour les services en Inde, pour que certaines de nos qualifications professionnelles soient valables en Inde, un certain nombre d’autres questions. Je pense que ça progressera quand le moment sera venu. La libéralisation du commerce profitera à la fois à nos économies et à la manière dont nous abordons ces choses, comme vous le savez, nous menons une consultation approfondie avec les entreprises britanniques avant d’envisager des négociations; une fois que nous aurons obtenu des informations des entreprises britanniques, nous élaborerons notre stratégie de négociation.

Sur les entraves au commerce

L’Inde est un pays compliqué. C’est un pays où il faut le comprendre pour marquer les esprits. Je pense que la croissance du commerce électronique en Inde a joué sur certaines méthodes ; Des PME en Angleterre, des produits de marque, des marques qui auraient peut-être trouvé beaucoup plus facile d’accéder au marché indien. Je me suis toujours senti avec l’Inde, les entreprises britanniques qui la connaissent et qui y opèrent s’en sortent bien. Les entreprises qui ne le savent pas n’y font pas affaire. Une partie de l’avantage de suivre la voie que nous sommes, c’est d’ouvrir les yeux des gens sur les possibilités qu’offre l’Inde. Je dis toujours que les accords de libre-échange en eux-mêmes sont bien, mais ce que vous devez vraiment faire, c’est de les opérationnaliser, de faire comprendre aux entreprises britanniques, grandes, moyennes et petites, comment peuvent-elles utiliser ces accords pour exporter davantage vers l’Inde.

Sur l’invitation de l’Inde au sommet du G7

Nous pensions que cela donnerait lieu à des discussions très intéressantes, en présence de l’Inde. Je le vois comme quelque chose d’une manière qui n’est ni plus ni moins qu’une manifestation d’un partenariat très fort que nous avons avec l’Inde, ils sont un pays naturel pour nous d’inviter. Je pense que la région Indo-Pacifique devient de plus en plus importante. L’Inde s’exerce davantage sur la scène internationale. Nous nous en félicitons.

Pour la première fois au G7, nous allons avoir un pacte commercial associé au G7. La secrétaire au Commerce Elizabeth Truss tiendra des réunions avec les ministres du Commerce du G7. La politique commerciale et attirer les investisseurs sont devenus deux choses très importantes au Royaume-Uni, cela fait partie de ce que nous considérons comme le rebond économique après Covid. Je veux que nous soyons beaucoup plus musclés et entreprenants.

