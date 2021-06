La possible fouille subtile de Jill Biden chez l’ancienne FLOTUS Melania Trump avec la veste ‘Love’ | Monde | Nouvelles

in

Le Dr Biden et son mari, le président américain Joe Biden, sont arrivés au Royaume-Uni mercredi avant le sommet du G7 ce week-end. Le couple a rencontré jeudi le Premier ministre Boris Johnson et son épouse Carrie.

Lors de la rencontre, la Première Dame portait une veste noire avec le mot « amour » souligné dans le dos en perles d’argent.

S’adressant aux journalistes au sujet de son choix de mode, le Dr Biden a déclaré: «Nous apportons l’amour d’Amérique.

“Il s’agit d’une conférence mondiale et nous essayons d’apporter l’unité à travers le monde et je pense qu’il est nécessaire en ce moment, que les gens ressentent un sentiment d’unité de tous les pays et ressentent un sentiment d’espoir après cette année de pandémie.”

Mme Trump portait une veste vert olive avec un message beaucoup moins positif au dos en blanc qui disait: “Je m’en fiche vraiment.”

Selon le New York Times, lorsqu’on lui a demandé de commenter la question, le porte-parole du Dr Biden n’a fait référence qu’à ce que la Première Dame avait déclaré aux journalistes jeudi.

Cependant, malgré le refus du Dr Biden de dire si la veste était un coup subtil contre Mme Trump, les utilisateurs des médias sociaux ont félicité la Première Dame pour son choix de tenue.

Un utilisateur de Twitter a écrit: “Beaucoup de Melania-trolling de Jill Biden aujourd’hui, arrivant avec” LOVE “au dos de sa veste au lieu de” Je m’en fiche vraiment de toi? “”

Un autre utilisateur a posté : « C’est ainsi qu’une 1ère dame est censée agir. Respectueux et classe. Et avec Jill, elle apporte aussi l’amour. Je suis tellement fier qu’elle représente notre pays.

Un troisième utilisateur de Twitter a déclaré: «J’aime que notre Flotus soit suffisamment audacieux pour porter un vêtement qui contrecarre le mal que Melania a causé avec son vêtement« Je m’en fiche ». Mouvement stellaire.