La poste britannique autorise les achats de Bitcoin

Post Office, la poste britannique a donné l’autorisation d’acheter du Bitcoin, dans le cadre d’un partenariat avec Swarm Markets, une bourse électronique basée en Allemagne.

En particulier, les utilisateurs qui ont vérifié leur identité via l’application Post Office EasyID, accèdent et achètent directement des crypto-monnaies sur Swarm Markets.

Selon le porte-parole de la poste britannique : « L’accès aux produits et services se déplace de plus en plus en ligne. Et nous avons répondu à ce changement en lançant notre application gratuite Post Office EasyID. “

Bref, les nouvelles avancées technologiques ont entraîné une révolution cryptographique. Actuellement, l’utilisation des crypto-monnaies est fréquente et Bitcoin a été défini comme la crypto-monnaie la plus importante au monde. De plus en plus d’entreprises se joignent à cette révolution cryptographique.

La poste britannique propose d’acheter du Bitcoin

Plus précisément, la semaine prochaine, la poste britannique commencera à offrir aux utilisateurs la possibilité d’acheter des crypto-monnaies via son service de vérification d’identité, EasyID. Les clients utilisant l’application EasyID pourront acheter des coupons sur Swarm Markets.

En fait, les personnes qui ont vérifié via l’application pourront accéder au site officiel de Swarm. En outre, ils peuvent acheter des bons de crypto-monnaie à l’aide de leur téléphone. Les utilisateurs peuvent échanger des coupons contre des crypto-monnaies telles que Bitcoin et Ethereum sur la plate-forme Swarm.

Soit dit en passant, Swarm Markets affirme qu’il s’agit du premier protocole financier décentralisé réglementé au monde. En effet, la BaFin, l’autorité allemande de surveillance prudentielle, l’a autorisée.

À cet égard, Phillip Pieper, co-fondateur de Swarm Markets, a déclaré : « Ce partenariat permettra aux gens de se lancer plus facilement dans les crypto-monnaies. En rendant l’achat de vrais Bitcoin et Ethereum facile et sûr, de plus en plus de personnes ont désormais la possibilité de se lancer dans les crypto-monnaies.

Cependant, Dame Angela Eagle, une députée qui fait partie du comité restreint du Trésor, a déclaré : « C’est extrêmement préoccupant. La poste britannique court un grand risque de nuire complètement à une marque digne de confiance. Ils risquent leur propre marque pour quelque chose qui n’est pas réglementé et ils lui donnent légitimité et crédibilité. Je pense qu’ils devraient l’arrêter immédiatement.

De même, Nicky Morgan, ancien président du Treasury Select Committee, a déclaré: “Il semble très étrange que la poste soit impliquée dans cela.”

ID facile

Pour rappel, la poste britannique a introduit EasyID en août. Et ainsi, aider les utilisateurs à vérifier leur âge, leur identité et d’autres données. De plus, il prend en charge l’accès aux services sur d’autres plates-formes.

Ainsi, avec l’application Post Office EasyID, les utilisateurs construiront leur identité numérique sécurisée sur leurs smartphones. Ce qui leur permettra de vérifier et de démontrer rapidement qui ils sont dans n’importe quelle entreprise, avec laquelle ils souhaitent interagir.

Très important, la poste britannique ne recevra pas de commission pour les crypto-monnaies achetées via l’application EasyID sur Swarm Markets. Cependant, Swarm Markets paie le bureau de poste pour l’utilisation de son logiciel de vérification d’identité.

Enfin, il ne fait aucun doute que Bitcoin se dirige vers une adoption grand public, qu’en pensez-vous ? Faites-le nous savoir dans la zone de commentaire.

Je prends ma retraite avec cette phrase de Rick Falkvinge : « Bitcoin fera aux banques ce que le courrier électronique a fait à l’industrie postale.

