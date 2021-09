La poste britannique permet désormais aux utilisateurs d’acheter du Bitcoin via son application

L’adoption de Bitcoin est en augmentation ces derniers mois. Des points de vente annonçant que les utilisateurs peuvent payer avec leurs bitcoins à El Salvador acceptant officiellement le bitcoin comme monnaie légale, il ne fait aucun doute que le bitcoin se dirige vers une adoption généralisée. Immédiatement après les récentes nouvelles sur l’adoption, il y a une situation particulière avec la poste britannique.

Un rapport du Telegraph a déclaré que le bureau de poste autorisait l’achat de bitcoins via une nouvelle association. Swarm Markets, un échange de crypto-monnaie basé en Allemagne et réglementé, s’est associé à la poste britannique. Il permettra aux utilisateurs qui ont vérifié leur identité via l’application Post Office EasyID d’accéder directement et d’acheter des crypto-monnaies sur les sites Web de Swarm.

Les utilisateurs pourront acheter des coupons de crypto-monnaie en quelques clics, qu’ils pourront ensuite échanger contre une crypto comme Bitcoin. Cela a inquiété les experts des marchés financiers, qui ont averti qu’investir dans les crypto-monnaies était très risqué. Par conséquent, les utilisateurs doivent recevoir un avertissement clair et concis lorsqu’ils les achètent. Des inquiétudes ont également surgi au sujet de l’association d’actifs aussi volatils que les crypto-monnaies avec la poste.

« Lorsque les gens achètent des crypto-monnaies, elles doivent être vendues avec un avertissement de richesse très clair : vous pourriez récupérer beaucoup moins que ce que vous avez acheté. C’est une chose d’acheter des crypto-monnaies en ligne via une plate-forme d’investissement, car c’est ce que le public attend, mais cela n’est pas associé à la poste. ” – Warren Shute, planificateur financier agréé

Swarm Markets pense que ce partenariat permettra aux gens de se lancer plus facilement dans les crypto-monnaies. “En rendant l’achat de vrais Bitcoin et Ethereum facile et sûr, davantage de personnes ont désormais la possibilité de se lancer dans les crypto-monnaies”, a déclaré Phillip Pieper, co-fondateur de Swarm Markets.

Acheter du Bitcoin au Royaume-Uni

Comme dans toute autre région, il existe de nombreuses façons pour les résidents d’acheter du Bitcoin au Royaume-Uni. Des échanges comme Binance, Coinbase et Gemini fonctionnent déjà et proposent ces services aux résidents britanniques, aux côtés d’un certain nombre d’autres échanges cryptographiques.

Le mois dernier, le géant des paiements PayPal a annoncé qu’il étendait désormais ses options de cryptage aux citoyens britanniques. Les utilisateurs ne peuvent pas acheter, vendre ou stocker du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies dans leurs comptes PayPal. Bien que la fonctionnalité « Checkout with Crypto » qui a été mise à la disposition des utilisateurs américains n’ait pas été incluse dans cette version. Cependant, cela a présenté une nouvelle façon pour les clients de s’exposer aux crypto-monnaies. Avec PayPal permettant aux utilisateurs d’acheter des crypto-monnaies pour aussi peu que 1 £.

Parlant du partenariat avec Swarm Markets, un porte-parole de la poste britannique a déclaré : « L’accès aux produits et services se déplace de plus en plus en ligne et nous avons répondu à ce changement en lançant notre application gratuite Post Office EasyID. Permettre aux gens de créer leur propre identité numérique sécurisée sur leur smartphone et leur permettre de contrôler et de démontrer facilement qui ils sont dans l’entreprise avec laquelle ils souhaitent interagir. “

La poste britannique ne recevra pas de commission pour les bitcoins et les crypto-monnaies achetés via l’application EasyID sur Swarm Markets. Mais Swarm Markets paie le bureau de poste pour l’utilisation de son logiciel de vérification d’identité.

