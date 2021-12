La poste travaille-t-elle le jour de l’an et le jour de l’an ?

. Le courrier fonctionne-t-il la veille du Nouvel An 2021 et du Jour de l’An 2022 ? Découvrez ici.

Joyeux réveillon et nouvel an ! Le courrier est-il distribué le jour de l’an 2021 ou le jour de l’an 2022 ? Pouvez-vous vous rendre au bureau de poste pendant les vacances ? Alors que les bureaux de poste et les services de livraison postale sont disponibles le soir du Nouvel An, tout sera fermé le jour de l’An 2022, à l’exception des options de libre-service.

Le courrier est livré le jour de l’an 2021

Selon l’USPS, les bureaux de poste à l’échelle nationale sont ouverts le vendredi 31 décembre 2021, bien que le 31 décembre soit techniquement un jour férié fédéral car le jour de l’An tombe un samedi.

L’USPS a également souligné que le service « boîtes de collecte bleues » fonctionnera pendant le réveillon du Nouvel An 2021, tandis que le courrier ordinaire sera livré normalement au cours du 31 décembre 2021.

Selon le calendrier des jours fériés de l’USPS, le service postal n’est fermé que le jour du Nouvel An, l’anniversaire de Martin Luther King Jr., l’anniversaire de Washington, le Memorial Day, le jour de l’indépendance, la fête du Travail, le jour de Columbus, le jour des anciens combattants, le jour de Thanksgiving et le jour de Noël. .

Le courrier ne sera pas distribué le jour de l’an 2022

Le courrier n’est pas distribué le jour du Nouvel An 2022 et les bureaux de poste seront fermés le 1er janvier 2022. USPS a noté que les boîtes de collecte bleues ne seront pas non plus récupérées le jour du Nouvel An 2022. Le courrier ordinaire reprend le lundi 3 janvier 2022, ainsi que les heures normales de ramassage du courrier et de bureau de poste.

Il est important de noter que bien que les bureaux de poste soient fermés le jour du Nouvel An, la plupart des halls et des kiosques libre-service seront toujours disponibles car ils ne nécessitent pas la présence d’employés. Donc, si vous devez utiliser une borne libre-service ou vérifier votre boîte postale, vous pouvez toujours le faire dans la plupart des endroits.

Si vous souhaitez trouver un kiosque libre-service près de chez vous, accédez au localisateur de bureaux de poste sur USPS.com. Dans le menu déroulant, choisissez « Kiosques libre-service » sous « Type d’emplacement ». Ensuite, entrez votre ville et votre état ou votre code postal. Et enfin, sélectionnez la distance que vous êtes prêt à parcourir dans la catégorie « dans » et cliquez sur « Rechercher ».

Il existe une exception aux fermetures de courrier les jours fériés du jour de l’an. Le service Priority Mail Express sera toujours livré le jour du Nouvel An, bien que le courrier ordinaire et les autres services ne soient pas livrés, a noté USPS.

Priority Mail Express fait référence à une livraison du jour au lendemain ou jusqu’à deux jours avec une garantie de remboursement, selon l’USPS. Disponible pour la plupart des adresses et boîtes postales américaines, le service comprend également le suivi USPS et l’assurance jusqu’à 100 $. Le poids d’expédition maximum est de 70 livres.

Si vous vous posez des questions sur d’autres services de livraison du courrier en plus d’USPS, UPS et FedEx sont également fermés le jour du Nouvel An.

Le calendrier des jours fériés d’UPS n’indique aucun service de ramassage ou de livraison à Pâques, la fête des mères, le jour du Souvenir, le 4 juillet, la fête du Travail, Thanksgiving, Noël et le jour de l’An.

Les services FedEx sont généralement fermés à Pâques, le jour de l’indépendance, la fête du Travail, Thanksgiving, Noël et le jour de l’An. Les services sont généralement ouverts (ou avec certains règlements) la veille du Nouvel An, la veille de Noël, le jour de Martin Luther King Jr., le jour des présidents, le jour de Columbus et le jour des anciens combattants.

FedEx Custom Critical et UPS Express Critical sont les seuls services disponibles.

Traduction espagnole de l’histoire originale de Heavy.com.