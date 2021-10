La potentielle tournée royale américaine de Kate Middleton et du prince William « fera sans aucun doute basculer » les Sussex | Royale | Nouvelles

On pourrait s’attendre à ce que le duc et la duchesse de Cambridge se lancent bientôt dans une tournée royale à travers l’étang. L’expert royal Duncan Larcombe, qui a écrit Prince Harry: The Inside Story, a affirmé que « aller là-bas va sans aucun doute ébranler » le prince Harry et Meghan Markle qui se sont maintenant installés en Californie.

M. Larcombe a participé à environ 30 tournées royales dans le passé et s’attend à ce que les membres de la famille royale se rendent bientôt aux États-Unis.

« Une tournée royale aux États-Unis est attendue depuis longtemps », a-t-il déclaré au Daily Star.

«Ce sont nos alliés les plus importants et il y a un énorme appétit pour la famille royale là-bas.

«Les visites royales prennent environ six mois à planifier en secret, il est donc probable qu’il y en ait une en préparation à visiter plus tard cette année ou l’année prochaine, et mon meilleur pari est que ce sera William et Kate.

Ils y vivent maintenant avec leurs deux enfants et viennent tout juste d’entamer leur première apparition commune lors d’une tournée à New York afin de participer à l’événement Global Citizen Live au début du mois.

Cependant, une potentielle tournée royale de Kate et William se déroulerait « sous le nez de Harry et Meghan, sur leur territoire » serait « très gênant » pour les Sussex, a déclaré M. Larcombe.

L’expert royal pense que les Cambridges sont les plus susceptibles d’être ceux qui visitent les États-Unis en raison de leur popularité.

«J’étais là lors de leur tournée de 2011 en Californie, et Kate et Wills ont subi une tempête. Pour le moment, il semble qu’ils ne puissent rien faire de mal », a-t-il déclaré.

« Ils seront le meilleur pari de la famille royale pour augmenter la popularité de la firme en Amérique. »