La potion ultime pour nettoyer votre écran TV sans laisser de trace | La vie

Voir la tache ou la trace du tissu sur l’écran de télévision fait partie de ces choses qui peuvent vous faire perdre le fil d’une série ou d’un film. Si vous voulez que l’écran du téléviseur soit impeccable, prenez note de notre potion secrète.

Nettoyer l’écran du téléviseur peut sembler une tâche simple, mais si vous l’avez déjà essayé, vous saurez que ce n’est pas du tout facile, du moins si ce que vous recherchez est d’obtenir un résultat parfait.

Bien nettoyer le téléviseur à écran plat améliorera non seulement votre expérience et vous évitera d’être distrait par les taches et les traces du passage du chiffon, mais contribuera également à améliorer sa durée de vie.

Les écrans des téléviseurs, moniteurs et ordinateurs portables d’aujourd’hui sont extrêmement délicats, et bien que l’utilisation de nettoyants chimiques – même ceux vendus dans les supermarchés tels que Mercadona spécifiquement pour les écrans – puisse sembler la meilleure solution, leurs puissants agents chimiques pourraient endommager gravement le téléviseur . , à la fois interne et externe.

Contrairement aux nettoyants textiles, sur un téléviseur on ne peut pas tester le produit dans un coin et attendre de voir s’il est nocif ou pas, en plus l’utilisation de ces nettoyants peut ne pas créer de détérioration imminente, il s’agit généralement d’un processus d’usure progressive.

Pour éviter d’éventuels problèmes, il est préférable d’opter pour cette recette infaillible pour nettoyer l’écran de votre téléviseur, moniteur ou ordinateur portable, beaucoup plus naturelle et moins agressive qui le rendra impeccable.

Pour nettoyer l’écran de votre téléviseur, tout ce dont vous avez besoin est un vaporisateur propre et vide, du vinaigre de nettoyage blanc, de l’eau distillée et un chiffon en microfibre.

Faut juste mélanger à parts égales de l’eau distillée et du vinaigre de nettoyage blanc, vaporisez le mélange sur l’écran sur une distance d’environ 20 centimètres et étalez le mélange sur l’écran en mouvements circulaires avec le chiffon microfibre.

Il n’est pas nécessaire de faire une quantité excessive de mélange, car il s’étale pas mal. Et si, il est nécessaire d’utiliser de l’eau distillée, en particulier dans les zones où l’eau contient une grande quantité de calcaire. Vous pouvez acheter de l’eau distillée en bouteille ou faire bouillir l’eau du robinet.

Il n’est pas non plus possible de remplacer le vinaigre blanc de nettoyage par du vinaigre de pomme alimentaire ou du vinaigre de vin. L’odeur n’est pas agréable, mais elle se disperse rapidement et le résultat est impeccable.