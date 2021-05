La poupée effrayante Lilly d’Alexa Bliss et 5 autres objets inanimés qui ont joué d’énormes rôles à la WWE

L’urne de l’Undertaker

L’urne de l’Undertaker était l’un des objets les plus mystiques de la WWE dans les années 90, car elle était censée être une source du pouvoir du lutteur. À ce jour, il est difficile d’expliquer exactement comment l’urne et son contenu ont donné à The Undertaker sa force et sa capacité à apparaître soudainement juste au moment où vous pensez qu’il est assommé, mais nous savons juste que lorsque Paul Bearer avait l’urne en sa possession, Le Phenom est devenu un lutteur beaucoup plus compétent et mortel. Sans cela, il était toujours un mec imposant, évidemment, mais pas aussi motivé et dur à cuire que quand il était à proximité.