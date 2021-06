Jimmy Featherstone dit que ses agresseurs n’arrêtaient pas de l’appeler gay avant de l’attaquer (Photo: MEN Media)

Une “poupée Ken réelle” a été attaquée par des voyous qui lui ont “ruiné” le visage juste avant qu’il ne doive apparaître dans une nouvelle série de télé-réalité.

Jimmy Featherstone, 22 ans, dit qu’il a été attaqué au Silvers Bar à Hull samedi par deux hommes, qui l’ont frappé à plusieurs reprises et lui ont donné des coups de pied tout en criant des insultes homophobes.

L’amateur de botox, qui dépense 10 000 £ par an en chirurgie, a déclaré que le couple voulait “ foutre mon visage parfait ” avant d’apparaître sur Hooked on the Look.

Jimmy a été transporté d’urgence à l’infirmerie royale de Hull avec un nez cassé et une vilaine blessure à la tête, ce qui a laissé une épreuve de sang le long de la route et sur ses vêtements.

Sa respiration a été altérée et il attend les résultats du scanner cérébral après l’attaque dévastatrice, qui a eu lieu entre 21h et 22h.

Originaire de l’ouest de Hull, le style de vie luxueux de Jimmy composé de cocktails, de tenues et de vacances l’a déjà établi comme une figure bien connue dans toute la ville.

En fin de compte, son objectif est de ressembler à une vraie poupée Ken et avec le tournage commençant la semaine prochaine, il avait hâte de montrer son look à la caméra.

Jimmy s’est retrouvé avec un nez cassé et une vilaine blessure à la tête (Photo: MEN Media)

Mais le directeur de la boutique dit qu’il a le cœur brisé par ce qui était censé être un week-end amusant avec des amis avant sa prochaine aventure.

Il a déclaré: «Je me suis demandé encore et encore pourquoi moi. Je ne me suis pas inscrit à la télévision pour être agressé ou qu’une telle violence me soit infligée.

«Ils m’ont dit qu’ils voulaient me foutre la gueule pour l’émission télévisée que je vais filmer à partir de la semaine prochaine.

«Ils n’arrêtaient pas de m’appeler gay avant de venir me casser le nez en morceaux.

«La police a placé un gars en garde à vue et je vais faire intervenir mon avocat pour porter cela devant les tribunaux.

L’autoproclamée « poupée Ken humaine » dépense 10 000 £ par an en chirurgie (Photo : SWNS)

«Je suis absolument dévasté et je pense que les gens ne devraient pas avoir à faire face à cela par des trolls. Je me demande parfois ce qui se passe dans la tête des gens.

« J’ai toujours mal à respirer et j’attends juste que mes résultats reviennent. Je prends chaque jour à la fois pour aller mieux.

Jimmy a souligné qu’il ne pensait pas que le personnel ou la sécurité du bar Silver Street étaient en faute.

Il a ajouté: “C’est le monde critique dans lequel nous vivons aujourd’hui. Pour ma part, je ne sais pas pourquoi j’étais la cible.

Alors qu’il s’améliore de jour en jour, la “célébrité locale” est nerveuse à cause des dommages potentiels à sa tête et à son cerveau, et attend nerveusement ses résultats.

Jimmy dit qu’il a le cœur brisé par l’attaque du jour férié (Photo: MEN Media)

Il a dit : « Mon visage peut être brisé et mon cœur peut être écrasé, mais cet assaut ne sera pas oublié.

«Ma vie continue et je continuerai à filmer pour la série à partir de la semaine prochaine.

“Je suis honoré et privilégié de travailler avec une grande société de casting et la vie continue.”

Jimmy dit qu’il continuera à « vivre sa vie » comme il le souhaite et qu’il a hâte d’apparaître à la télévision bientôt.

Jimmy dit qu’avoir bonne mine est “très important” pour lui et que son régime de botox, de coiffure et de chirurgie vaut bien le prix énorme.

Jimmy, 22 ans, attend nerveusement des résultats sur les dommages à la tête et au cerveau (Photo: SWNS)

Il se fait coiffer chaque semaine et un rendez-vous de remplissage peut coûter environ 300 £ à chaque fois.

Son traitement suivant était un travail du nez, mais il pourrait être forcé d’avancer cette opération après l’attaque.

Il fait également des tours en hélicoptère pour des concerts et des limousines pour des fêtes, et recherche maintenant un homme plus âgé, âgé d’environ 40 ans et plus.

La célébration du 22e anniversaire de Jimmy a coûté environ 2 000 £, ce qui a été décrit comme «chic mais fabuleux».

Plus: Nouvelles de la criminalité



Il s’agissait d’un gâteau à trois niveaux, d’un feu d’artifice à l’entrée de la fête et d’un bouquet de fleurs contenant des billets de 20 £.

Jimmy a déclaré: «Les gens m’arrêtent dans la rue et disent simplement à quel point ils ont aimé mes anniversaires et toute autre célébration.

« J’ai hâte à l’année prochaine. Je sens vraiment que je dois le sortir du sac et être à la hauteur de mes attentes.

« Ma publicité vient de grandir. Avec cela vient le jugement et beaucoup de gens qui me connaissent et n’ont pas toujours beaucoup de belles choses à dire.

“Ce n’est pas si mal, mais les gens jugeront toujours, mais je suis là où je suis aujourd’hui et demain je me relèverai.”

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();