La poupée Y’shtola de 1 000 $ de FFXIV fait sérieusement fuir les joueurs

Final Fantasy XIV est un jeu merveilleux, avec un scénario captivant et des mécanismes de jeu qui transcendent le genre MMO. Mais au cours des dernières semaines, l’excitation de me connecter à mon compte et de travailler sur des quêtes s’est accompagnée de la peur de se retrouver face à face avec une bannière faisant la publicité d’une poupée super chère et super troublante.

J’adore Y’shtola Rhul, une sorcière Miqo’te (lire: catgirl) qui fait partie de l’aventure Final Fantasy XIV depuis son lancement il y a plus de dix ans. Non seulement elle est l’une de vos alliées prédominantes, mais elle est également souvent un acteur majeur dans les événements de l’histoire, utilisant ses immenses capacités magiques pour réaliser des exploits vraiment incroyables.

Tout cela fait d’Y’shtola une référence évidente pour une utilisation dans des objets de collection de haute qualité. Cela dit, je n’étais pas tout à fait prête à voir cette poupée tous les jours.

Créée par Volks, un fabricant haut de gamme connu pour sa gamme de figurines Dollfie à rotule, cette poupée Y’shtola est la première chose qui accueille les joueurs de Final Fantasy XIV sur l’écran de connexion depuis son annonce plus tôt ce mois-ci. La grande bannière publicitaire est difficile à éviter car c’est l’une des rares images présentes dans le menu, et même si je n’appellerais pas la poupée effrayante, elle dégage définitivement une ambiance de vallée étrange.

« Qu’est-ce que c’est ? Ce n’est qu’une poupée », vous devez vous dire. Eh bien, pour votre information, je ne suis pas le seul à être hanté par cette figurine en vinyle. Voici quelques citations de choix d’utilisateurs sur le subreddit Final Fantasy XIV :

“Chaque troisième rotation de l’annonce, l’image change pour vous regarder.”

“Enfin, j’ai atteint un point dans mon collège où j’ai eu le temps de rejouer, de charger le lanceur et d’être accueilli par ce visage cauchemardesque.”

“Poupée Y’shtola hantée qui boit tout ton Pepsi et te traite de garce.”

« Elle peut voir dans mon âme. Elle m’appelle.

“C’est presque octobre, donc ça me va d’être perpétuellement terrifié.”

Oh, et ai-je mentionné que cette chose coûte 980 $ ? À ce prix-là, il vaut mieux effectuer des tâches ménagères ou quelque chose comme ça. Dieu sait que j’aurais besoin d’aide pour plier tous ces vêtements.