La poursuite antitrust de Bitcoin Cash rejetée avec préjudice

Le fondateur de Bitcoin.com Roger Ver, et d’autres personnalités de la cryptographie de haut niveau, dont le PDG de Kraken, Jesse Powell, ont remporté une motion de rejet d’une action antitrust déposée contre eux alléguant une manipulation du marché.

La plainte modifiée a été déposée par la société de cryptographie United American Corp en mars 2020 contre Ver, Powell, Bitmain Technologies et son PDG Jihan Wu, ainsi que les développeurs de Bitcoin Cash Shammah Chancellor et Jason Cox.

L’affaire a maintenant été classée avec préjudice en raison d’un manque de preuves. La décision catégorique est intervenue après que le tribunal de district a rejeté la plainte initiale sans préjudice en février 2020.

La plainte initiale de l’UAC de décembre 2018 accusait Ver, Wu et Bitmain de collusion pour manipuler le résultat d’une mise à niveau du réseau Bitcoin Cash prévue pour le 15 novembre 2018, lorsque Bitcoin SV s’est éloigné de Bitcoin Cash.

La plainte initiale a été rejetée en raison d’un manque de compétence personnelle et d’un défaut de déclaration, le tribunal informant l’UAC avant même de modifier sa demande, que ce serait la dernière occasion d’exposer son cas.

Le procès amendé affirmait que les parties avaient embauché une puissance minière «mercenaire» pour augmenter le pouvoir de hachage de Bitcoin.com de plus de 4000% et diluer les votes soumis par d’autres entités participant au réseau. Il a allégué qu’ils avaient planifié pour prendre temporairement le relais et centraliser efficacement le marché en violation des normes et protocoles acceptés.

Le juge de paix américain du district sud de la Floride, Chris McAliley, a fait droit à la demande du défendeur de rejeter la plainte modifiée, notant qu’elle n’avait pas présenté de preuve d’un complot:

«La Cour examine d’abord si la plainte satisfait aux exigences de plaidoirie du premier élément, le complot. Ce ne est pas. Comme indiqué, la plainte doit énoncer des faits – et non des conclusions – qui suggèrent de manière plausible un complot. »

Le juge McAliley a affirmé que le plaignant s’était fondé sur des preuves circonstancielles et n’avait pas expressément allégué un accord entre les défendeurs pour manipuler le marché Bitcoin Cash en violation du Sherman antitrust Act.