« La poursuite de la relance monétaire sera probablement plus risquée pour l’économie »

Amandeep Singh Chopra, président du groupe, UTI AMC

Par Malini Bhupta

Il est temps de retirer le stimulus déclenché par la Reserve Bank of India au début de la pandémie. Dans une interview avec Malini Bhupta, président du groupe et responsable des titres à revenu fixe d’UTI Asset Management Company, Amandeep Singh Chopra, a déclaré que la plupart des avantages de la relance monétaire ont eu lieu et que la poursuite de celle-ci pourrait être plus risquée pour l’économie. Extraits édités :

La banque centrale a beaucoup fait pour soutenir l’économie en maintenant les taux bas et en injectant suffisamment de liquidités dans le système. Pensez-vous qu’il est temps d’inverser la position politique car les effets d’entraînement pourraient entraîner des problèmes ?

La croissance est désormais bien ancrée et même l’impact de la deuxième vague sur l’économie est plus modéré. Une grande partie des bénéfices que l’on a vus de la relance monétaire se sont joués pendant la pire phase de la pandémie en 2020 et au premier semestre 2021. La poursuivre au stade actuel pourrait être plus risquée pour l’économie. On pourrait affirmer qu’il pourrait y avoir une autre vague, mais compte tenu de la campagne de vaccination jusqu’à présent, l’impact pourrait être beaucoup plus modéré sur l’économie. Nous avons vu des taux d’intérêt réels négatifs lorsque la croissance était affectée, de sorte que les taux d’intérêt ont été maintenus bas. Mais nous ne pouvons pas maintenir des taux d’intérêt réels négatifs soutenus, en particulier lorsque la croissance s’améliore. L’Inde affichera l’une des plus fortes croissances d’une année sur l’autre au cours de l’exercice 23. Avec autant de liquidités et de taux bas ainsi qu’une forte augmentation de la demande, [it] peut se répercuter sur de graves problèmes d’inflation. Et cette préoccupation occupe le devant de la scène pour les marchés… Il existe un argument de poids selon lequel la politique actuelle doit s’inverser…

Vous attendez-vous à ce que RBI change de position en décembre ?

Il semble qu’il puisse y avoir des éléments supplémentaires de normalisation en décembre. La banque centrale a commencé à inverser son cycle d’assouplissement dans la même séquence inversée, car elle a donné le stimulus. Ils mettent déjà en œuvre des stratégies pour réduire la liquidité du système bancaire et relever progressivement le taux au jour le jour. Il est possible que la RBI commence à réduire le corridor politique à partir des 65 points de base actuels à l’étape suivante. Je ne m’attends pas encore à un changement de position accommodante et peut-être qu’ils voudront peut-être voir les deux-trois quarts de croissance soutenue.

L’inflation devrait être persistante. Pensez-vous qu’une politique monétaire mondiale laxiste entraînera des risques et des effets d’entraînement ?

Nous avons assisté à une expansion sans précédent des bilans des banques centrales. Ce n’est pas durable et les risques s’accumulent. La Fed a élargi son bilan plus que ce qui a été fait après la crise financière mondiale. La liquidité domestique est encore plus élevée que la période post-démonétisation. Il s’agit de points de données importants, et il n’est pas facile de retirer les liquidités excédentaires sans affecter les prix des actifs et créer de la volatilité. Ce risque est accentué si vous constatez un retrait mondial concerté de liquidités par la plupart des banques centrales car elles suivent des stratégies similaires ; l’impact cumulatif sera important.

Beaucoup de choses se sont passées dans le segment de la dette du point de vue des investisseurs. Comment cela a-t-il affecté le sentiment des investisseurs ?

Nous avons connu une bonne croissance pendant 10 ans en ce qui concerne les fonds de dette. Chaque marché traverse ses propres cycles. En 2018-19, il y a eu un cycle de baisse du crédit sans précédent, qui a eu un impact sur un certain segment de fonds et a conduit à un changement des préférences des investisseurs. De plus, de nombreux changements réglementaires ont eu lieu. À l’avenir, l’industrie est dans une meilleure position et si une diversification adéquate est suivie par les investisseurs, l’impact net d’une catégorie de produits qui ne se porte pas bien est quelque peu compensé par d’autres. Je pense que les investisseurs doivent considérer les fonds de dette dans une perspective à plus long terme et doivent être patients à travers de tels cycles ; les rendements d’une période de détention de 5 à 10 ans peuvent être très attrayants.

Voyez-vous des entreprises venir sur les marchés de la dette ?

En raison du ralentissement économique provoqué par la pandémie, les entreprises se sont concentrées sur le désendettement et le refinancement à des taux plus bas. Le secteur des entreprises a adopté un comportement d’expansion du capital très conservateur. Les banques regorgent de liquidités et ont pu répondre aux besoins de financement réduits des entreprises à des taux compétitifs. L’offre d’obligations a donc été limitée et la liquidité facile a entraîné une compression des spreads. À l’avenir, cela pourrait changer lorsque le secteur des entreprises commencera à se développer et entrera dans un cycle d’investissement. Cela pourrait augmenter l’offre d’obligations, ce que nous prévoyons alors que la croissance économique maintient son élan.

Vous attendez-vous à ce que le gouvernement atteigne son objectif de déficit budgétaire ou pourrait-il faire mieux que prévu ?

Il y avait une inquiétude sur un possible dérapage, mais la mobilisation des recettes du gouvernement a été en avance sur les estimations, ce qui donne au gouvernement une marge de manœuvre pour atteindre définitivement le déficit budgétaire de 6,8% (BE) et peut-être le réduire. Si les recettes non fiscales atteignent l’objectif estimé, le nombre pourrait être encore meilleur. Cela pourrait être une bonne nouvelle pour les marchés obligataires sur le plan budgétaire.

