La poursuite de l’attaquant de Liverpool obtient une double vérification avec un transfert de 50 millions d’euros en travaux

Liverpool semble être des prétendants concrets pour Jonathan David après que deux sources aient soutenu leur intérêt pour l’attaquant lillois, selon des informations.

David a souligné son potentiel depuis sa percée senior avec Genk en 2018. Deux saisons en Belgique ont rapporté 37 buts en 83 matchs. Il est rapidement devenu évident que l’international canadien était prêt pour la prochaine étape.

Il était déjà lié à un transfert en Premier League à l’époque. Mais il a choisi de rejoindre Lille en 2020. Cela a payé, puisqu’il a remporté le titre de Ligue 1 lors de sa première saison. Il a marqué 13 buts en 37 matchs de championnat en cours de route.

L’attaquant a déjà dépassé son total de buts dans toutes les compétitions cette saison. Jusqu’à présent, il a marqué 14 fois en 25 apparitions. Naturellement, les poids lourds de la Premier League qui le regardaient auparavant ne l’ont pas perdu de vue.

Un récent rapport a révélé Arsenal est prêt à concourir pour le transfert de David. Il faisait suite à des liens antérieurs avec Newcastle et West Ham.

Mais l’un des prétendants les plus régulièrement mentionnés pour David a été Liverpool. Les Reds cherchent à faire évoluer leur attaque sur le long terme.

Pendant de nombreuses années, les trois premiers de Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mane ont semblé incassables. Mais l’arrivée en 2020 de Diogo Jota a montré qu’il y avait une chance qu’une nouvelle signature ait un impact.

Jota a peut-être même dépassé Firmino dans la hiérarchie maintenant. Et avec Salah et Mane tous deux hors contrat en 2023 – bien que le club veuille qu’ils restent tous les deux plus longtemps – il est important pour Liverpool de garder un œil sur l’avenir.

A 22 ans en janvier, David a encore de nombreuses années devant lui. Il semble destiné à les dépenser au plus haut niveau. Liverpool est l’une des équipes qui pourraient lui offrir cette plate-forme.

Sport Witness a rassemblé deux rapports en provenance de France qui indiquent tous deux que David est fermement sur le radar des Reds.

Selon L’Equipe, c’est « surtout » Liverpool qui suit David. Le rapport prévoit qu’ils devront attendre l’été plutôt qu’en janvier pour le signer.

Un rapport séparé de Jeunes Footeux soutient que David a de nombreux prétendants, « en particulier Liverpool ». Ils vérifient l’idée d’un transfert en attendant la fin de la saison. En outre, la source fournit des éclaircissements sur le prix.

Il a été récemment affirmé que l’étiquette de 35 millions d’euros sur les épaules de David pourrait augmenter. Il semble qu’il l’a déjà fait ; Les Jeunes Footeux prévoient désormais un transfert de 50 millions d’euros.

Seul le temps nous dira si Liverpool serait prêt à investir dans une telle décision. Ils savent déjà qu’ils devront dépenser beaucoup pour garder Salah avec un nouveau contrat.

Liverpool exhorté à recruter un attaquant autre que Jonathan David

Jonathan David serait une option intéressante à acquérir pour Liverpool. Cependant, il n’est pas le seul attaquant qu’ils pourraient envisager.

Ils ont été liés à l’ailier de Porto Luis Diaz, par exemple.

Une alternative qu’ils devraient envisager, selon un ancien joueur, est l’attaquant de la Real Sociedad Alexander Isak.

L’ancien homme de Liverpool, Jose Enrique, pense qu’Isak pourrait être un bon candidat sous Klopp. Il a déclaré (via Anfield Edition sur Twitter): « Je choisirais un joueur qui peut jouer dans les trois premiers.

« Isak est définitivement parfait pour le profil de signatures de Liverpool. Un jeune joueur, ne dépensant pas des centaines de millions ; vous allez dépenser 50-60 millions de livres.

Isak a déjà avoué qu’il aimerait jouer en Premier League à un moment donné de sa carrière. Par conséquent, il peut être une autre option pour Liverpool. Mais comme David, il ne sera pas le moins cher à acquérir en raison de son potentiel et de ses capacités actuelles.

Liverpool évaluera toutes ses options à l’approche de 2022.

