La poursuite de Tottenham contre Julian Nagelsmann se termine alors que le Bayern Munich confirme qu’il prendra la relève en tant qu’entraîneur-chef la saison prochaine

Julian Nagelsmann ne sera PAS le prochain entraîneur de Tottenham car le Bayern Munich a maintenant confirmé qu’il prendra la relève en tant qu’entraîneur-chef la saison prochaine.

Le joueur de 33 ans remplacera le Hansi Flick sortant à l’Allianz Arena à partir du 1er juillet.

.

Le Leipzig de Nagelsmann a poussé durement le Bayern en Bundesliga cette saison, mais les Bavarois sont prêts à le gagner à nouveau

Ceci est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

