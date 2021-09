La poursuite des Phillies dans l’Est de la NL entravée dans une défaite de 2-0 contre 100 O’s

in

John Means a retiré six prises et a contrecarré Bryce Harper et une équipe des Phillies de Philadelphie lors d’une poussée des séries éliminatoires de la onzième heure pour mener les Orioles de Baltimore à une victoire 2-0 lundi soir.

Perdants de deux matchs de suite, les Phillies sont entrés à deux matchs derrière Atlanta dans l’Est de la NL. Les Braves ont ouvert une série de quatre matchs en Arizona tard lundi soir contre les Diamondbacks qui ont perdu 101. Les Phillies avaient 3½ matchs de retard sur St. Louis pour la deuxième wild card. Cincinnati mène également Philadelphie dans la course aux jokers.

Les Phillies ont ouvert un homestand de sept matchs avec trois contre les Orioles à 102 défaites et quatre autres contre une équipe des Pirates de Pittsburgh qui se rapproche des 100 défaites.

Les Phillies avaient désespérément besoin d’accumuler des victoires contre deux équipes jouant la corde s’ils voulaient que les trois matchs de la semaine prochaine à Atlanta aient des implications en séries éliminatoires.

Voici ce qu’ils ont obtenu à la place : une attaque menée par Harper, un candidat MVP de la NL, menotté par Means, qui a lancé une balle à quatre coups dans le septième. Means, qui a lancé un coup sûr le 5 mai, a même doublé au septième pour son premier coup sûr extra-base en carrière.

Means (6-7) a cédé au droitier Cole Sulser avec des coureurs dans les coins, et il a retiré Freddy Galvis sur un flyball à droite pour terminer le septième.

Harper, qui a mené la MLB avec 1,052 OPS, a marché dans la première manche, a été retiré sur des prises en se balançant dans les quatrième et sixième manches contre Means. Harper a représenté le point égal, mais s’est envolé pour mettre fin au match la nuit précédente dans une défaite de 4-2 contre les Mets.

Le voltigeur a été chargé de mener les Phillies aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2011 sans beaucoup d’aide autour de lui. Tyler Wells a mis Harper sur un flyball de 401 pieds pour centrer au neuvième, puis a retiré JT Realmuto et Andrew McCutchen pour son troisième arrêt.

Les Phillies ont été hués hors du terrain.

Ranger Suarez (6-5) a cédé des simples consécutifs de RBI à Pedro Severino et Ryan McKenna dans la première manche avant de s’installer dans un match qu’il avait besoin de gagner. Il a retiré cinq prises et sa MPM est passée à 1,60.

Les Phillies sont dans la course aux séries éliminatoires, bien que des années de baseball médiocre et le début de la saison des Eagles aient sapé l’enthousiasme de la ville pour la course d’étirement de septembre. L’équipe a annoncé 21 440 fans – bien que beaucoup moins que ce qui semblait disponible.

Perdre contre les Orioles ne mettra pas une étincelle dans la ville. Ou des fans dans les sièges.

Le manager Joe Girardi a déclaré avant le match que les courses de fanions sont toujours amusantes.

Celui-ci, cependant, fait mal.

“Quand vous pensez à tout le travail que vous avez fait pour arriver à ce point, pour avoir l’opportunité de participer aux séries éliminatoires, pour être pertinent dans votre division”, c’est amusant, a déclaré Girardi. “Cela commence vraiment le lendemain de la saison de l’année dernière. Vous commencez à planifier. Vous commencez à travailler. Les joueurs commencent à faire des choses. C’est de cela qu’il s’agit. Tout ce que vous avez fait en novembre et décembre, janvier et février, c’est ce qu’il c’est tout. Nous avons de la chance d’être dans cette position. Il faut donc en profiter.”

Encore une fois, les Phillies n’ont pas pu prendre l’avantage contre l’une des pires équipes du baseball. L’Arizona a balayé les Phillies dans un match de trois matchs à la mi-août et les Rockies de moins de 0,500 ont remporté trois des quatre matchs à Philly plus tôt ce mois-ci.

ABSENT DU BUREAU

Les Orioles CF Cedric Mullins n’ont pas pris le départ. Il a 29 circuits et 30 buts volés. Il est entré en défense sur un double changement au neuvième.

SUIVANT

Les Orioles et les Phillies lancent chacun des matchs de l’enclos des releveurs avec des ouvreurs à déterminer.