La poursuite du défenseur de Chelsea s’arrête alors qu’un obstacle majeur émerge dans l’accord

Chelsea a dû faire une pause dans sa poursuite de la star de Séville Jules Kounde après avoir eu du mal à décharger l’un de ses propres défenseurs.

Le chef des Blues Thomas Tuchel envisage un nouveau demi-centre et Koundé a été sur le radar depuis un certain temps. Mais il semble y avoir une impasse sur le prix de l’international français. L’ancienne star bordelaise a une clause libératoire de 80 millions d’euros et cela a été jugé trop élevé pour les Bleus.

Chelsea a proposé un accord cash-plus-player, avec Kurt Zouma dans le mix comme makeweight. Les Espagnols ont refusé de jouer au ballon sur cette option avec des doutes sur la valeur de Zouma.

Et ils attendent plus d’argent de la vente du Parisien de 22 ans. L’équipe de LaLiga serait disposée à accepter 60 millions d’euros pour conclure un accord sur la ligne.

Il reste à voir si des affaires peuvent être faites sur ces chiffres, mais le nom de Zouma est maintenant revenu. Il semblait prêt à partir, avec West Ham comme destination probable.

Cependant, un rapport publié mercredi a suggéré qu’il resterait désormais à Stamford Bridge et signerait un nouvel accord. Il n’y a eu aucune confirmation, mais il semble que l’ancienne star du prêt d’Everton ne rejoindra pas les Hammers.

Cela laisse Chelsea dans un dilemme car ils doivent faire de la place à Kounde, selon The Guardian. Tuchel veut le défenseur central chic dans ses rangs et de grandes décisions devront peut-être être prises.

Vainqueur de la Coupe du monde, un grand fan de Kounde

Il n’y a aucun doute sur la qualité de Koundé et la raison pour laquelle Tuchel poursuit sa quête. Ancienne star de Chelsea et vainqueur de la Coupe du monde 1988 avec les Blues Frank Leboeuf est catégorique, ils devraient le signer.

“(Kounde) est un joueur fantastique”, a-t-il déclaré à ESPN. «Il a tout et c’est un guerrier et il n’abandonne jamais. Il a tout et c’est l’avenir à coup sûr.

«C’est peut-être une opportunité pour Chelsea de l’avoir peut-être pas cette saison, mais la saison prochaine. Je ne sais pas ce que Koundé veut faire dans sa vie, s’il est prêt à être sur le banc plus qu’il ne le pense. C’est à lui de décider. Ce serait une bonne signature pour Chelsea.

Si Tuchel ne parvient pas à débarquer son homme, l’Allemand a beaucoup de couverture. Il a déjà quatre défenseurs centraux alors que César Azpilicueta et Reece James peut aussi jouer ce rôle.

Mais l’ancien tacticien du Paris Saint-Germain veut clairement Koundé et un accord pourrait aller jusqu’au bout.

