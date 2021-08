La poursuite du travail à domicile vaut une baisse de salaire, selon les Américains

Alors que le plan d’Apple pour le retour du personnel au bureau est à nouveau retardé, une nouvelle enquête montre que les deux tiers des employés américains recherchent des arrangements continus de travail à domicile ; la plupart d’entre eux seraient prêts à accepter une baisse de salaire en retour ; et beaucoup quitteraient leur emploi si on leur ordonnait de retourner au bureau à temps plein.

Apple a annoncé un modèle de travail hybride, avec des employés capables de travailler à domicile deux jours fixes par semaine, sous réserve de l’approbation de la hiérarchie. Certains disent cependant vouloir plus de flexibilité, et quitteraient l’entreprise s’ils ne l’obtenaient pas…

Rapports ZDNet.

Une enquête auprès de 3 500 travailleurs américains commandée par GoodHire, un fournisseur de services de sélection d’emplois, a révélé que plus des deux tiers (68%) choisiraient le travail à distance plutôt que de travailler depuis un bureau – un sentiment qui a été largement repris par les cols blancs qui ont apprécié la liberté et la flexibilité de travailler à domicile pendant la pandémie. Les employés hésitent tellement à retourner au bureau, en fait, que 61% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles seraient prêtes à accepter une réduction de salaire en échange de la possibilité de travailler à domicile en permanence. Certains ont même suggéré qu’ils sacrifieraient jusqu’à 50 % de leur salaire actuel pour le faire. La plupart des personnes interrogées n’étaient pas disposées à accepter une réduction de salaire aussi importante pour continuer à travailler à domicile : la réponse la plus courante était une réduction de salaire de 10 %. […] Les résultats suggèrent que les employeurs ont du mal à persuader les travailleurs de retourner à leur bureau après que beaucoup ont passé les 18 derniers mois à travailler à distance.

L’enquête a révélé que la poursuite du travail à distance était plus qu’une préférence : un énorme 45% des personnes interrogées chercheraient un autre emploi si elles étaient obligées de retourner au bureau à temps plein. Certains experts estiment que la pandémie a créé un changement permanent dans les relations entre employeurs et employés.

Alors qu’Apple propose un mélange de travail au bureau et à distance, des employés se sont plaints de la position de l’entreprise. Premièrement, que le plan obligerait Apple à dicter les jours où ils travaillent à domicile, plutôt que de permettre une flexibilité. Deuxièmement, certains disent qu’ils sont à la fois plus heureux et plus productifs de travailler à domicile à temps plein, et qu’il n’y a aucun avantage pour l’entreprise à retourner au bureau.

De plus, certains de ceux qui recherchent des arrangements de la FMH en tant que mesures d’adaptation pour les personnes handicapées s’opposent à ce qu’Apple leur demande d’autoriser l’accès aux dossiers médicaux confidentiels.

La société de Cupertino a jusqu’à présent été inflexible sur la question, bien qu’elle ait gagné du temps après avoir retardé à deux reprises son retour prévu au bureau, la dernière estimation étant maintenant janvier 2022.

