La poursuite par Man Utd de l’as allemand de 60 millions de livres sterling, Florian Wirtz, suscite une réponse révélatrice du chef de Leverkusen – « C’est important pour nous »

Manchester United talonne le prodige allemand Florian Wirtz, et leur poursuite a suscité une réponse directe du chef du Bayer Leverkusen, Rudi Voller.

Le manager par intérim Ralf Rangnick cherchera à marquer son autorité sur les Red Devils le mois prochain. Réorganiser son milieu de terrain tant décrié est une priorité absolue avec une série d’options défensives présentées.

Jude Bellingham, Kalvin Phillips, Amadou Haidara et Ruben Neves ont tous été vérifiés par divers médias. Cependant, Florian Wirtz avant-gardiste à Leverkusen serait une tout autre option.

Le Daily Star a récemment rapporté L’arrivée de Rangnick avait donné à United l’avantage dans la course pour le joueur de 18 ans.

Wirtz – qui a été surnommé le prochain Kai Havertz – ouvre déjà la voie en Bundesliga.

Il a inscrit cinq buts et huit passes décisives jusqu’à présent cette saison. Il compte également trois buts et trois passes décisives à son actif en Ligue Europa. Ces types de chiffres ont rarement été vus chez un milieu de terrain aussi jeune en Allemagne.

Le Star a indiqué que Florian Wirtz coûterait à United environ 70 millions de livres sterling. Cependant, un nouveau rapport du Manchester Evening News suggère qu’un accord pourrait être conclu pour près de 60 millions de livres sterling.

Le point de vente contient également des citations du chef de Leverkusen, Rudi Voller.

L’intérêt de United pour l’atout le plus précieux de Leverkusen s’est clairement propagé à Voller après que l’ancien attaquant légendaire a longuement parlé des murmures.

Voller a souligné que Leverkusen ferait tout son possible pour retenir les services de Wirtz. Cependant, il a laissé entendre que la vente de l’as du milieu de terrain pourrait être inévitable plus tôt qu’il ne l’aurait espéré.

« Peut-être que ce jour viendra » – Voller

Voller a déclaré au journal allemand Bild (via le MEN) : « Non seulement à cause de la situation contractuelle, mais aussi à cause de la confiance que nous avons bâtie en lui et sa famille, nous savons qu’il sera entre de bonnes mains ici pendant encore quelques années.

«À un moment donné, peut-être que ce jour viendra et que ce club sera trop petit pour Florian, comme Kai.

« Mais cela prendra encore du temps. [My] Je souhaite que Florian reste avec nous encore quelques années.

« C’est important pour nous et pour l’ensemble de la Bundesliga et je pense que c’est aussi son plan. »

Rangnick affrontera Tuchel pour l’as des Wolves

Pendant ce temps, Rangnick pourrait combattre Thomas Tuchel hors du terrain le mois prochain après qu’un rapport ait détaillé l’intérêt de Manchester United et Chelsea pour le milieu de terrain des Wolves Ruben Neves.

Un rapport de l’Espagne la semaine dernière a déclaré Tuchel avait «exigé» Chelsea à signer Ruben Neves. L’international portugais de 24 ans pourrait être disponible pour environ 45 millions d’euros.

Cependant, un nouveau rapport du Mirror (citant la presse espagnole) a mis Manchester United dans le cadre.

Eux aussi cherchent des renforts au milieu de terrain. patron par intérim Rangnick a identifié le poste comme le premier domaine que United devrait améliorer lors de son premier entretien pour le poste.

Et selon le Mirror, une option plus réaliste que Kalvin Phillips ou Jude Bellingham est Neves.

C’est parce que les loups auraient toujours des difficultés financières en raison de la pandémie de Covid. Un certain nombre de leurs stars les plus en vue pourraient être disponibles pour le transfert, y compris Neves.

Man Utd est considéré comme un club dans le mix pour tirer parti de la situation difficile des Wolves. Cependant, Chelsea, avec Arsenal, Liverpool et Tottenham sont également attentifs au sort des Wolves.

