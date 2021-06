La poursuite pour contrefaçon d’Ariana Grande ‘7 Rings’ rejetée avec préjugé

Le procès pour violation du droit d’auteur que le rappeur Josh Stone a intenté contre Ariana Grande en janvier 2020 a officiellement été rejeté avec préjugé.

Pour récapituler, Josh Stone – connu professionnellement sous le nom de DOT – a allégué dans l’action initiale qu’Ariana Grande avait enfreint son morceau de 2017 “You Need It I Got It” dans son tube de 2019 “7 Rings”. Avec le double lauréat d’un Grammy (et 12 fois nominé) Grande, le demandeur a nommé des entités telles que BMG, Kobalt, Concord et Universal Music Group en tant que défendeurs.

Citant les opinions des musicologues, Stone a déclaré dans la plainte initiale : « Littéralement, chacune des 39 notes respectives de ‘7 Rings’ est identique aux 39 notes de ‘I Got It’ du point de vue du placement métrique. Autrement dit, le rythme et le placement des notes et des paroles sont identiques.

Malgré ces allégations et d’autres apparemment de grande envergure, le juge président en mars 2020 a failli rejeter la poursuite parce que certains accusés (y compris Ariana Grande elle-même) n’avaient pas été signifiés. Mais les plaignants ont pris les mesures appropriées avant la date limite indiquée et, dans une plainte modifiée en août 2020, ont développé les éléments particulièrement intéressants de l’affaire.

Stone a affirmé dans ce dossier mis à jour qu’il avait pris plusieurs réunions en juin 2017 avec les dirigeants d’Universal Music Group, y compris le co-auteur de “7 Rings”, Thomas Brown, qui a travaillé avec Grande sur chacun des six albums studio qu’elle a sortis à ce jour. . Au cours des discussions, qui, selon Stone, se sont déroulées tout au long d’une semaine, le rappeur a joué des morceaux tels que “You Need It I Got It” pour Brown, selon le costume.

Brown a ensuite contacté Stone, soulignant qu’il avait apprécié “You Need It I Got It” et exprimant son intérêt “à explorer les opportunités de travailler ensemble”, également selon la plainte. Mais Brown – qui a contribué aux derniers albums de Zara Larsson et Demi Lovato – « a simplement emmené I GOT IT à Ariana Grande… et a ensuite reconditionné I GOT IT en 7 RINGS », a indiqué Stone.

Un dossier de mars 2021 a révélé que les parties impliquées avaient réglé l’affaire – bien que les détails de ce règlement (qui pourraient impliquer que Stone reçoive une partie des redevances « 7 Rings » à l’avenir ou, à défaut, ne reçoivent aucune compensation du tout) n’étaient pas divulgué publiquement.

Maintenant, comme mentionné initialement, un nouveau dossier (daté du 7 juin) montre que l’affaire a été classée sans préjudice.

Comme le document juridique de mars 2021, le texte ne fait pas la lumière sur les négociations qui ont précédé le licenciement, et Josh Stone (qui a sorti plusieurs chansons cette année via son label Real Vibez Only) n’avait pas abordé le sujet sur les réseaux sociaux. au moment de la publication de cet article.

