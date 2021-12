La poussée d’Aave pour le DeFi institutionnel obtient la deuxième proposition de fournisseur KYC

Securitize, un fournisseur de technologie pour l’émission de titres tokenisés, apporte son système de vérification d’identité à la finance décentralisée (DeFi) alors que le monde des « degens » se rapproche de Wall Street.

La société, réglementée par la Securities and Exchange Commission (SEC) et titulaire de licences américaines d’opérations de courtage et de système de négociation alternative (ATS), a proposé vendredi sa solution de connaissance du client (KYC) à la plate-forme de prêt DeFi Aave.

Un vote communautaire parmi les parties prenantes d’Aave Arc, une version conforme KYC et de qualité institutionnelle de la plate-forme de prêt DeFi, aura lieu au cours du week-end (un processus similaire à celui où Fireblocks a cherché à devenir un dépositaire sur liste blanche). Après le vote préliminaire et les commentaires, une soumission finale de l’outil dit « Securitize iD » est prévue pour la mi-janvier.

Lire la suite: La proposition d’Aave fait appel à Fireblocks pour aider la poussée financière du protocole DeFi

L’organisme de surveillance mondial contre le blanchiment d’argent, le Groupe d’action financière (GAFI), a explicitement indiqué que les acteurs DeFi étaient tenus aux mêmes normes que les autres « fournisseurs de services d’actifs virtuels » comme les bourses et les bureaux de négociation de gré à gré.

Le problème est la nécessité d’identifier qui interagit avec les plateformes de prêt et d’emprunt et les pools de liquidités. Le pseudonyme intégré de Crypto empêche les institutions de simuler; le Saint Graal préserve la vie privée tout en permettant de vérifier qui vous êtes dans la vraie vie.

Titrisation des statistiques d’identification

Fournir le KYC lorsque les investisseurs achètent ou négocient des titres tokenisés est quelque chose que Securitize fait conformément aux régulateurs depuis 2017, a expliqué le PDG de la société, Carlos Domingo.

« Nous avons toujours veillé à ce que les portefeuilles qui interagissent avec notre protocole pour les titres soient KYC », a déclaré Domingo dans une interview. «Et fin 2019, nous avons publié ce Securitize iD pour les investisseurs, où nous, en tant qu’entité réglementée, fournissons des services KYC, puis les gens peuvent y attacher des portefeuilles dans plusieurs blockchains.»

Domingo a souligné que Securitize iD a été un succès fulgurant avec plus de 400 000 utilisateurs du système à ce jour. Il a également précisé que le travail de Securtize pour rendre DeFi acceptable pour les institutions sera entièrement open source et visera l’interopérabilité entre d’autres plates-formes et blockchains.

« Nous pouvons partager une attestation sur la blockchain qui est complètement anonyme, disant que ce portefeuille est OK pour votre protocole, selon les règles du protocole », a déclaré Domingo. « C’est un moyen décentralisé de partager des informations d’identité, mais cela se fait de manière à préserver la confidentialité. »