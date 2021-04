La poussée de Covid-19 dans le Michigan peut être arrêtée – si plus de personnes se font vacciner

Alors que l’Amérique battra Covid-19, il y aura probablement plus de Michigans – des points chauds où le coronavirus augmente dans ce qui, espérons-le, est un dernier hourra pour l’agent pathogène qui a tellement tordu nos vies au cours de la dernière année. Mais les experts disent maintenant que la solution pour ces points chauds est la même chose pour extraire de nombreux autres endroits de la pandémie: les vaccins.

L’idée est simple: si un endroit voit une augmentation des cas de Covid-19, il devrait obtenir une augmentation des vaccinations Covid-19. Cela ne signifie pas simplement plus de doses de vaccin, mais aussi plus de personnes qui peuvent réellement administrer le vaccin, des ressources qui rapprochent les vaccins des lieux de travail et des maisons, et des efforts d’éducation et de sensibilisation pour convaincre davantage le public de se faire vacciner.

“Pourquoi pas?” Monica Gandhi, médecin spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Californie à San Francisco, me l’a dit. «Heureusement, nous avons en fait beaucoup de vaccins. Et de nouvelles augmentations de cas dans une région donnée entraîneront des hospitalisations et des décès qui n’auraient pas dû se produire si nous pouvions vacciner plus rapidement.

C’est le genre de solution que la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a réclamée. Alors que le Michigan voyait une nouvelle vague de cas de Covid-19, d’hospitalisations et de décès, elle a demandé à l’administration du président Joe Biden d’augmenter les vaccinations pour son État. Mais l’administration Biden semblait sceptique, affirmant qu’elle enverrait plus de vaccinateurs et d’autres ressources de traitement à l’État, mais refusant d’envoyer des doses supplémentaires au Michigan.

Certains experts ont critiqué la décision de l’administration. Ils affirment que non seulement l’administration Biden aurait dû envoyer plus de vaccins au Michigan – où une épidémie ne semble plus s’aggraver, mais les cas, les hospitalisations et les décès restent très élevés – mais que l’administration devrait être prête à envoyer des vaccins dans les futurs endroits. , jusqu’au niveau local, frappé par de nouvelles vagues de Covid-19. Cela pourrait même obliger le gouvernement fédéral à mettre de côté certains vaccins exclusivement pour les points chauds.

«C’est une stratégie que nous utilisons en santé publique depuis longtemps», m’a dit Ashish Jha, doyen de la Brown University School of Public Health, en évoquant les récentes poussées de vaccins utilisés contre Ebola à travers l’Afrique. «Et nous l’utilisons parce que cela fonctionne en grande partie.»

Ce n’est pas la stratégie actuelle des États-Unis. L’administration Biden s’est engagée dans un modèle de distribution de vaccins basé uniquement sur la population. L’administration semble sceptique quant au fait que certains endroits pourraient vraiment utiliser plus d’approvisionnement, étant donné qu’aucun État, y compris le Michigan, n’a administré toutes les doses de vaccin qu’ils ont obtenues. Il y a aussi des questions sur l’équité – si certains États voient l’administration comme un retrait de doses pour les donner à un autre État.

Mais les poussées de vaccins pourraient aider à réduire les points chauds.

Une poussée de vaccins pourrait vraiment fonctionner

Si vous avez besoin de preuves qu’une poussée de vaccins pourrait fonctionner, regardez Israël. Avec la rapidité et le succès de sa campagne de vaccination, Israël a effectivement propulsé les vaccins dans tout le pays. Environ 62% des Israéliens ont déjà reçu au moins une injection, contre 40% des Américains.

Cela vient avec de très bonnes nouvelles: alors même qu’Israël a presque complètement rouvert son économie, ses nouveaux cas quotidiens de Covid-19 sont en baisse de plus de 98% par rapport au sommet de la mi-janvier.

Notre monde en données

L’exemple d’Israël est un coup de miséricorde pour le monde et en particulier pour les États-Unis. Au cours de l’année écoulée, l’Amérique a eu du mal à contenir ses nombreux points chauds de Covid-19. Les masques sont assez faciles, mais ils ne semblent pas suffire à eux seuls. La distanciation sociale fonctionne, mais nécessite une sorte de sacrifice qui ne semble pas durable. Un régime de test et de traçabilité aurait pu fonctionner, mais il semble dépendant du maintien des cas en dessous d’un certain seuil – celui que les États-Unis ont dépassé depuis longtemps – pour éviter des traceurs écrasants.

Maintenant, nous avons une meilleure réponse: les vaccins. Si un endroit obtient assez de tirs, il peut revenir à la normale et éliminer la menace de Covid-19.

Une question persistante est de savoir quel est le point d’inflexion des efforts de vaccination: à quel niveau la population vaccinée est-elle suffisante pour que les cas commencent vraiment à chuter? La baisse du nombre de cas en Israël semble avoir véritablement commencé vers le début de février, alors qu’environ 40% de la population avait reçu au moins une injection. C’est peut-être proche du point d’inflexion – bien que ce soit probablement une sous-estimation, car l’immunité naturelle contre la maladie de Covid-19 offre également une protection contre une infection future, mais n’est pas comptée dans les chiffres de vaccination.

Quel que soit le chiffre, l’objectif d’une poussée de vaccins serait d’amener la population à ce point d’inflexion le plus rapidement possible.

Cela vient avec une grande mise en garde: les vaccins mettent un certain temps à prendre effet. Les deux vaccins actuellement disponibles nécessitent deux doses, espacées de plusieurs semaines, puis les vaccins renforcent l’immunité pendant au moins deux semaines supplémentaires. Le vaccin de Johnson & Johnson ne nécessite qu’un seul coup, mais il est en pause en raison d’une enquête sur les caillots sanguins, et il a encore besoin de deux semaines ou plus pour prendre pleinement effet. Ainsi, tous les effets d’une surtension ne seront pas immédiats.

Mais cela ne signifie pas qu’une poussée ne peut pas aider. Une vague de Covid-19 peut durer beaucoup plus longtemps que le temps nécessaire pour que les vaccins prennent effet – la vague automne-hiver aux États-Unis a duré des mois. Les poussées de vaccins pourraient aider dans cette fenêtre de temps, entraînant potentiellement une baisse des cas ou, à tout le moins, accélérant le déclin à mesure que les vaccins entrent en jeu.

Et bien que les vaccins mettent des semaines à prendre pleinement effet, les preuves suggèrent qu’ils produisent au moins un certain niveau d’immunité contre le coronavirus en quelques jours, même après la première dose de l’un des vaccins à deux doses. C’est juste que l’immunité continue de se renforcer au fil des semaines et avec le deuxième coup. Les poussées de vaccins pourraient donc encore entraîner des avantages à court terme.

«Il s’agit d’un problème de santé publique plus large: les gens continuent de sous-estimer la valeur de ces vaccins», a déclaré Jha. «S’il y a trois semaines, quand un tas de gens ont commencé à dire que le Michigan devrait [a vaccine surge], Le Michigan serait dans un endroit totalement différent en ce moment.

C’est plus que des doses de vaccin supplémentaires

L’élément le plus évident d’une surtension est d’inonder un point chaud de Covid-19 avec beaucoup plus de doses de vaccin. Après tout, plus de doses permettraient à plus de personnes de se faire vacciner, ce qui mettrait fin à l’épidémie.

Mais cela seul ne suffirait pas. Comme l’a souligné l’administration Biden, les États n’utilisent pas toutes les doses qui leur ont été administrées. La grande majorité des États ont administré moins de 90 pour cent de leur approvisionnement, et plus de la moitié ont moins de 80 pour cent.

Cela suggère que d’autres types de ressources pourraient être nécessaires avec plus de doses. Peut-être qu’un État n’a pas les personnes dont il a besoin pour administrer les vaccins, alors un afflux d’agents de santé ou d’autres personnels qualifiés serait tout aussi précieux, sinon plus, que de simplement recevoir plus de doses. Ou peut-être qu’un État doit trouver un moyen de rapprocher les vaccins de l’endroit où les gens se trouvent réellement, alors lui donner des fourgons de vaccins ou l’aider à construire des sites de vaccination de fortune pourrait aider.

Ou peut-être que le vrai problème d’un État est l’hésitation et l’apathie à l’égard d’un vaccin, de sorte que le meilleur soutien pourrait venir d’une expertise supplémentaire pour créer et déployer des campagnes d’éducation et de sensibilisation du public, axées sur les problèmes locaux, afin d’encourager les gens à se faire vacciner. Ou cela pourrait être un mélange de tout ce qui précède.

«Ce ne sont pas que des vaccins», m’a dit Shan Soe-Lin, spécialiste de la santé mondiale à l’Université de Yale. «C’est la vaccination.»

Pour le dire autrement: il faut associer davantage de vaccins à ces autres ressources pour s’assurer que les doses sont réellement utilisées.

Les experts ont souligné que cela devrait être fait non seulement au niveau de l’État mais aussi au niveau local. Jusqu’à présent, l’épidémie de Covid-19 dans le Michigan au milieu d’efforts de vaccination généralisés semble unique – et les experts s’attendent à ce que des épidémies véritablement à l’échelle de l’État se produisent moins souvent, voire pas du tout, au fil du temps. Mais il y aura toujours des flambées au niveau local, et les poussées de vaccins pourraient aider dans de tels contextes.

Une préoccupation à propos de ce concept est plus politique: certains États peuvent avoir l’impression de perdre ou d’abandonner l’approvisionnement en vaccins pour aider à contenir des épidémies dans d’autres endroits. Pire encore, certains États peuvent avoir l’impression d’être essentiellement punis pour avoir contenu le coronavirus – s’ils reçoivent moins de doses parce qu’ils ont moins de cas de coronavirus.

Lorsque j’ai interrogé des experts à ce sujet, ils ont reconnu que cela ne semblait pas nécessairement juste. Mais ils ont reculé pour encadrer une vague de vaccins autour de questions aussi rigides d’équité.

Tout d’abord, il y a la considération pratique. L’effort de vaccination vise principalement à sauver des vies. Un endroit avec plus de cas de Covid-19 est évidemment plus à risque de coronavirus. Donc, obtenir un vaccin dans ces endroits sauverait plus de vies.

Deuxièmement, il y a des raisons égoïstes pour d’autres États de vouloir que les points chauds de Covid-19 reçoivent plus de vaccins. Une vague de coronavirus dans un État pourrait facilement se propager à un autre. Et si un système de surtension est mis en place maintenant, il pourrait profiter aux mêmes États qui estiment qu’ils abandonnent des doses aujourd’hui, étant donné la probabilité supérieure à zéro qu’un État soit touché par Covid-19 à l’avenir.

«Nous vivons dans une société», a déclaré Gandhi. «Nous sommes tous connectés.»

Il peut également y avoir un moyen de contourner les préoccupations concernant l’équité: au lieu de retirer l’approvisionnement destiné à un État et de le donner à un autre, le gouvernement fédéral pourrait toujours mettre de côté une partie de ses vaccins pour aller dans les points chauds. Les Académies nationales des sciences, de l’ingénierie et de la médecine ont suggéré de réserver une partie des doses de vaccin – peut-être 10 pour cent – à ce type de but.

Si ces vaccins n’ont jamais été dirigés contre un état particulier, il sera plus difficile pour cet état d’avoir l’impression d’avoir perdu quelque chose.

Dans certains cas, une poussée de vaccin n’implique même pas nécessairement des doses supplémentaires. Prenons un État comme l’Alabama, qui administre actuellement un peu plus de 60% des doses qu’il reçoit – le pire taux du pays. Si l’Alabama devenait un point chaud de Covid-19, la plus grande aide dont il aurait besoin ne serait pas plus de doses, mais une aide à utiliser les doses dont il dispose déjà. Dans ce contexte, une poussée de vaccins peut devoir se concentrer sur les autres ressources au-delà de plus de doses. En particulier dans les bastions républicains, où les gens sont plus susceptibles d’être réticents à la vaccination, une poussée pourrait se résumer à des efforts d’éducation et de sensibilisation concentrés.

Les endroits avec des surtensions ne peuvent pas encore atténuer les autres restrictions

Un point que les experts ont souligné à plusieurs reprises: Une poussée de vaccins ne signifie pas que d’autres précautions contre Covid-19, du masquage à la distanciation sociale, devraient être prématurément écartées.

Les vaccins sont le moyen de retrouver une vie normale. L’expérience d’Israël en est la preuve concrète.

Mais tant que les cas de Covid-19 ne seront pas suffisamment supprimés à l’échelle nationale, et tant que les États-Unis n’auront pas dépassé le point d’inflexion des vaccins, il y aura toujours un risque d’épidémie de coronavirus. Les autres précautions – celles dont nous avons tant entendu parler l’année précédente – ajoutent une couche de sécurité supplémentaire jusqu’à ce point.

La vague actuelle de Covid-19 du Michigan est survenue alors qu’elle assouplissait les restrictions liées au coronavirus. Et le gouverneur Whitmer, confronté aux restrictions imposées par la politique, le public, la législature et les tribunaux, a résisté à la réimposition des restrictions. Associées à une nouvelle variante de coronavirus plus infectieuse qui a fait surface pour la première fois au Royaume-Uni, les règles assouplies ont permis à Covid-19 de décoller dans l’État.

Certains critiques ont fait valoir que le Michigan aurait dû se concentrer sur les autres précautions au lieu d’appeler à une poussée de vaccins. Anthony Fauci, le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, a affirmé que dans des épidémies comme celle du Michigan, «la meilleure chose à faire est d’essayer de contenir» le virus et «vraiment d’arrêter les choses beaucoup plus».

Mais il n’est pas nécessaire que ce soit l’un ou l’autre. Le Michigan et d’autres régions des États-Unis pourraient continuer à appliquer les précautions dont nous avons tous entendu parler au cours de la dernière année, tandis que les poussées de vaccins pourraient aider davantage dans les points chauds à mesure qu’ils apparaissent. Cela s’applique même aux points chauds avec des variantes de coronavirus, contre lesquels les vaccins travaillent.

Les mesures ne seront probablement même plus nécessaires plus longtemps. Au rythme actuel, les États-Unis sont en passe de vacciner chaque adulte au milieu de l’été. Si cela est vrai, nous pourrons rencontrer des personnes démasquées, à l’intérieur, et faire toutes ces choses qui étaient considérées comme trop risquées quelques mois auparavant.

D’ici là, l’Amérique devrait déployer tous les outils dont elle dispose pour arriver au bout plus rapidement et avec plus de personnes en vie. Cela inclut les poussées de vaccins.