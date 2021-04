La poussée de Covid frappe la demande de sucre

Le Maharashtra, le Rajasthan, le Chhattisgarh, Delhi et l’Uttar Pradesh font partie des États qui ont imposé diverses restrictions ce mois-ci après une forte hausse des cas de Covid-19.

La demande des consommateurs pour le sucre a été affectée en raison des restrictions de verrouillage et de couvre-feu imposées par divers gouvernements d’État dans un contexte de forte augmentation des cas de covid, ont déclaré des chefs de file du secteur. Prakash Naiknavare, MD, Fédération nationale des sucreries coopératives (NFCSF), a déclaré que les sucreries font face à la chaleur avec une liquidité moindre et une incapacité à payer les producteurs de canne à sucre, qui serait d’environ 23000 crore Rs.

«La situation évolue rapidement vers la réplication du premier verrouillage de mars 2020. À l’époque, le verrouillage de 100 jours avait réduit la consommation de sucre d’un million de tonnes. Industries consommatrices en vrac à savoir. les boissons, les glaces, les chocolats, les biscuits, les sucreries et les sorbets réduiront probablement leurs achats de sucre. Ajoutez à cela l’interdiction ou les restrictions sur les cérémonies et les fonctions publiques réduiraient la consommation de sucre », at-il observé.

À la suite de cette catastrophe naturelle, le secteur sucrier indien est confronté à une autre perte commerciale effrayante menant à des tensions financières et à une augmentation des arriérés de canne à sucre, a-t-il déclaré.

Praful Vithalani, président de l’Association indienne du commerce du sucre (AISTA), a convenu et triste que la consommation de sucre devrait baisser pour une deuxième année consécutive après les restrictions imposées aux restaurants et aux confiseries dans divers États. Vithalani a déclaré que les achats des acheteurs en gros étaient en baisse et que la demande estivale, qui s’améliore généralement de mars à juin, n’a pas encore démarré.

Le Maharashtra, le Rajasthan, le Chhattisgarh, Delhi et l’Uttar Pradesh font partie des États qui ont imposé diverses restrictions ce mois-ci après une forte hausse des cas de Covid-19.

Mukesh Kuvediya, secrétaire général de la Bombay Sugar Merchants Association (BSMA), a déclaré que la demande des consommateurs était restée modérée en raison des restrictions de Covid et de verrouillage. Sauf consommation des ménages, la demande industrielle est très faible en raison de l’incertitude de la situation de verrouillage dans plusieurs États. La demande de glaces et de boissons est faible, a-t-il déclaré.

Les prix du sucre sont actuellement de 3 070 à 3 100 par quintal pour la qualité S et de 3 100 à 3 165 pour la qualité M, a-t-il déclaré. Bien que la saison des mariages ait commencé, certains États ont maintenant limité le nombre d’invités aux mariages et à d’autres événements, ce qui a encore une fois eu un impact sur la demande des consommateurs, a-t-il déclaré.

Cependant, cette année, l’Indian Sugar Mills Association (ISMA) a déclaré que la perturbation de la chaîne d’approvisionnement du sucre devrait être minime en raison du couvre-feu nocturne et des verrouillages, car cette période est plus organisée et les procédures d’exploitation standard sont déjà en place.

Il est trop tôt pour parler de l’impact à ce stade, car le verrouillage n’est que pour une semaine, a déclaré Abhinash Verma, directeur général de l’ISMA.

Les prix du sucre se sont légèrement améliorés en avril et les sucreries ont réussi à vendre environ 22,5 lakh de sucre en mars de cette année, contre 18,75 lakh à la même période l’année dernière, ce qui signifie que la demande s’améliore, a-t-il déclaré.

Auparavant, la Fédération nationale des sucreries coopératives avait exhorté le Centre à prolonger la période de vente des quotas de sucre pour le mois d’avril et à déclarer un quota de sucre limité pour le mois prochain.

Le gouvernement canadien avait annoncé un quota de sucre record de 22 lakh en avril. Le quota d’avril est de 4 lakh de plus que la moyenne de 18 lakh annoncée ces cinq dernières années, a déclaré Jayprakash Dandegaonkar, président de la fédération.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.