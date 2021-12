La poussée de fin de saison des dauphins et le problème du pic trop tard

./Illustration de la sonnerie

Après avoir commencé la saison 1-7, Miami a remporté sept victoires de suite, mettant une place en séries éliminatoires qui semblait autrefois improbable en jeu

« Si vous attendez assez longtemps au bord de la rivière, les corps de vos ennemis flotteront à côté. » —Une citation communément attribuée à Sun Tzu

« Eh bien, je ne suis pas un génie, donc je ne vais pas dire que j’avais prévu ça. » —Tua Tagovailoa, 27/12/2021

Les hauts et les bas de la saison 2021 ont ouvert des chemins sans précédent vers les playoffs ; la question est de savoir si les équipes peuvent en profiter. Les Miami Dolphins, vainqueurs de sept victoires consécutives, en sont un parfait exemple. Aucune équipe n’a jamais fait les séries éliminatoires après avoir commencé 1-7, ce que les Dolphins ont fait; aucune équipe n’a jamais connu une séquence de sept défaites consécutives et une séquence de sept victoires consécutives au cours de la même saison. Après avoir battu les Saints le Monday Night Football pour passer à 8-7, Miami est devenu la septième tête de série de l’AFC. Les dauphins contrôlent leur propre destin ; s’ils battent les Titans et les Patriots pour clore la saison régulière, ils auront la garantie d’une place en séries éliminatoires.

Miami a accompli quelque chose sans précédent dans l’histoire de la NFL, même si ce n’est pas exactement un grand triomphe de se sortir d’un trou de 1-7. Les Dolphins seront les outsiders contre le Tennessee et la Nouvelle-Angleterre, c’est pourquoi ils n’ont encore que 32% de chances de se qualifier pour les séries éliminatoires, selon FiveThirtyEight. Leur revirement s’est heurté à l’un des horaires les plus faciles et à certains des pires quarts de la NFL, y compris lundi soir contre les Saints, qui ont joué le quart-arrière de quatrième corde Ian Book et une liste ravagée par les blessures et COVID-19. Il y a très peu de choses sur le récent succès de Miami qui ne vont pas sans un certain type de qualification, à part ceci : ils sont toujours là, ils jouent toujours dur et ils ont encore une chance. Il est impossible de savoir combien d’équipes 1-7 dans le passé ont raté les séries éliminatoires parce qu’elles étaient assez mauvaises pour aller 1-7 en premier lieu et combien l’ont fait parce qu’elles sont arrivées à ce point et ont abandonné, mais les Dolphins ont déjà prouvé eux-mêmes trop déterminés à être ces derniers.

«Je pense que cette équipe est restée vraiment soudée toute l’année. Je pense qu’évidemment, nous avons fait face à beaucoup d’adversité au début de l’année et je pense que cela a révélé beaucoup de choses », a déclaré lundi l’entraîneur de Miami, Brian Flores. «Je dirais que cela a révélé le caractère des gars dans notre vestiaire. A révélé que certaines personnes sont avec vous et que certaines personnes étaient sur la clôture et je pense que nos gars ont continué à se battre. Ils ont continué à se serrer les coudes et je pense qu’ils se soutiennent, ils travaillent dur, ils donnent beaucoup d’efforts. Et lorsque vous faites ces choses, vous vous mettez en position d’obtenir les résultats que vous recherchez.

La séquence de victoires des Dolphins a été motivée par des améliorations défensives. Depuis la semaine 9, Miami a eu la meilleure défense de la ligue par l’EPA par jeu autorisé, selon RBSDM.com. Dans l’ensemble, Miami a la 10e défense au classement par points et est huitième en DVOA défensif. Ils ont particulièrement réussi à générer de gros jeux, menant la NFL dans les sacs avec 45 et se classant 10e dans les plats à emporter. Le demi de coin du Pro Bowl Xavien Howard mène l’équipe avec quatre interceptions.

C’est cette même défense qui a été parmi les pires de la NFL pour la première moitié de la saison. Au cours des sept premières semaines de l’année, Miami a terminé dernier de la NFL en verges allouées par match (414,9) et 31e en termes de score et de pourcentage de troisième down, permettant aux adversaires de convertir 51,6% du temps. Ils étaient également 28e défensifs de l’EPA et cherchaient des réponses.

« Nous avons maintenu le cap tout au long de la saison », a déclaré le plaqueur défensif Christian Wilkins lundi. « Nous ne nous sommes pas lassés. Nous sommes restés fidèles au programme, fidèles à ce que nous savions et même lorsque les choses étaient difficiles, nous l’avons pris un jour à la fois, un match à la fois, et c’est ce que nous continuerons à faire le reste de la saison.

Les résultats ont changé au milieu de la saison lorsque la séquence de victoires a commencé, à peu près au même moment où Flores et le coordinateur défensif Josh Boyer ont décidé de se réengager dans le blitz et, surtout, d’envoyer régulièrement des arrières défensifs sur des blitz.

C’était aussi, cependant, à peu près au même moment où les Dolphins, euh, ont cessé de faire face à de bons quarts. Miami a joué le quatrième calendrier le plus facile de la ligue cette saison selon Football Outsiders. Les équipes que Miami a battues au cours de sa séquence de victoires sont un total de 25 matchs sous 0,500. La défense a effectué son revirement contre les quarts Tyrod Taylor, un Lamar Jackson en difficulté, Joe Flacco, Cam Newton, PJ Walker, Zach Wilson, Mike Glennon et Book.

Ce ne sont pas exactement les types de passeurs qui devraient faire réfléchir un coordinateur défensif à propos de blitz intensif. Miami est la deuxième équipe de blitz la plus importante de la NFL par le nombre total de blitz et le pourcentage de blitz, derrière seulement Tampa Bay dans les deux catégories. Jusqu’à présent, la stratégie a fonctionné – Miami fait pression sur les quarts-arrières sur 27,7% des abandons, quatrième dans la NFL.

De meilleurs adversaires seraient plus susceptibles de faire payer les Dolphins pour envoyer régulièrement des arrières défensifs et les retirer de la couverture mais, même si Miami blitz beaucoup, ils ont toujours montré leur capacité à faire pression sans blitz si nécessaire. Six des huit sacs de la défense des Dolphins contre Book et les Saints sont venus avec quatre rushers ou moins, selon les statistiques de la prochaine génération de la NFL, et Miami mène la NFL avec un taux de sac de 11% sur les jeux non-blitz pendant sa séquence de victoires. Ils auront l’occasion de voir s’ils peuvent reproduire ces résultats contre une concurrence plus forte en Nouvelle-Angleterre et au Tennessee ; Miami n’a que deux victoires cette saison contre des équipes avec des records de victoire.

Alors que la défense de Miami s’est considérablement améliorée, l’offensive a été régulièrement moyenne. La capacité des Dolphins à étirer les défenses verticalement est limitée par la force limitée des bras de Tagovailoa et la faible ligne offensive de Miami, mais ils ont fait de leur mieux pour utiliser le mouvement, la mauvaise direction et le jeu du receveur recrue Jaylen Waddle pour compenser ces défis.

Tagovailoa est à égalité pour la troisième note la plus basse dans les chantiers aériens prévus à 6,9, même avec Andy Dalton, Ben Roethlisberger et Newton et seulement devant Mike White et Jared Goff, mais fait à peu près aussi bien qu’il le pourrait pour tirer le meilleur parti de ces dinks et dunks. Tagovailoa mène la NFL en pourcentage d’achèvement et sort le ballon en 2,51 secondes, le quatrième plus rapide parmi les quarts partants et une nécessité pratique derrière la protection de passe poreuse de Miami.

Dans ce contexte, Waddle a été une révélation. Sa vitesse et ses capacités avec le ballon dans ses mains donnent aux Dolphins un élément d’explosivité offensive qui leur manque dans leur attaque en profondeur. Waddle se classe au premier rang des receveurs recrue pour les réceptions (96) et les cibles (126), deuxième pour les verges sur réception (941) et à égalité au deuxième rang pour les touchés sur réception (cinq). Il était, encore une fois, le conducteur de l’offensive de Miami lundi, déplaçant les chaînes six fois pour les premiers essais et gagnant 57 de ses 92 verges après la capture. Waddle ajoute 4,6 verges après capture par réception de la saison, selon Next Gen Stats. Lundi, on a demandé à Tagovailoa s’il aurait pu prévoir que son lien avec Waddle se poursuivrait depuis leurs études universitaires en Alabama jusqu’à la NFL, ce à quoi Tagovailoa a répondu qu’il n’était « pas un génie ».

Chaque saison, il se passe beaucoup de choses que les équipes ne voient pas venir. L’astuce est toujours d’être là pour profiter des opportunités lorsqu’elles se présentent. Les Dolphins ne participeront peut-être pas aux séries éliminatoires, et ils ne seront pas les plus difficiles du groupe s’ils y parviennent, mais ils sont restés même lorsque les résultats étaient mauvais et ont été récompensés par une opportunité. Les Ravens ont mené l’AFC à un moment donné; maintenant ils sont l’un des corps dans la rivière. Qu’ils participent ou non aux séries éliminatoires, l’histoire de la saison de Miami est qu’ils ont attendu assez longtemps sur le rivage pour voir les autres passer.