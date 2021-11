La poussée de réduction des émissions devrait déplacer les ventes d’essence de 30 MT d’ici FY25

Sur le remplacement total prévu de 5 à 7 MT dans la consommation de diesel entre l’exercice 22 et l’exercice 25, 5 à 5,5 MT devraient être dus au GNC et 0,5 à 1 MT en raison des véhicules électriques.

Les initiatives visant à contrôler les émissions, telles que l’adoption agressive du gaz naturel comprimé (GNC) et du mélange d’éthanol, devraient ralentir la croissance de la demande de carburants de transport comme l’essence et le diesel.

Principalement en raison de la volonté du gouvernement d’atteindre son objectif de mélange de 20 % d’éthanol d’ici l’exercice 25, un total cumulé de 28 à 30 millions de tonnes (MT) de ventes nationales d’essence devrait être remplacé par d’autres sources d’énergie, ont déclaré les analystes de Crisil. Sur ce nombre, 16 à 18 MT de déplacement des ventes seraient dues au mélange d’éthanol, 9 à 11 MT au GNC et 1 à 2 MT aux véhicules électriques (VE).

Pour l’essence, la demande devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2 % entre les exercices 22 et 25. Étant donné que les véhicules utilitaires représentent environ 75 % de la consommation de diesel, où le passage aux carburants alternatifs devrait être plus faible, les ventes de diesel devraient augmenter d’environ 4 % TCAC entre les exercices 22 et 25.

Au cours de la période de cinq ans au-delà de l’exercice 25, il y aura probablement un nouvel aplatissement de la demande d’essence en raison d’une augmentation de l’utilisation des véhicules électriques, la croissance de la demande d’essence tombant probablement à seulement 1% TCAC, ont souligné les analystes. Une perte totale de 70-72 MT par an est attendue sur les ventes d’essence entre FY26 et FY30 – 46% attribuables au mélange d’éthanol, 34% au CNG et 20% aux véhicules électriques. Les ventes d’essence se sont élevées à 30 MT au cours de l’EX20, 28 MT au cours de l’EX21 et 17,5 MT au cours de la période avril-octobre de l’exercice en cours.

Sur le remplacement total prévu de 5 à 7 MT dans la consommation de diesel entre l’exercice 22 et l’exercice 25, 5 à 5,5 MT devraient être dus au GNC et 0,5 à 1 MT en raison des véhicules électriques. La consommation devrait ralentir à environ 2,5% TCAC entre FY25 et FY30. Les ventes de diesel étaient de 111 MT au cours de l’EX20, 100 MT au cours de l’EX21 et 42,3 MT au cours de la période d’avril à octobre de l’exercice en cours.

La capacité de raffinage actuelle s’élève à près de 250 MT par an (MTPA) et d’ici l’exercice 30, la capacité devrait atteindre environ 360 MTPA. Dans ce contexte, la demande intérieure de produits pétroliers devrait croître à un rythme plus lent, passant de 214 MT en FY20 à 290-310 MT en FY30.

Avec une croissance modérée des ventes d’essence et de diesel et une utilisation potentielle plus faible des raffineries, les raffineurs gagneront probablement à intégrer de manière optimale leurs processus de raffinage actuels pour produire plus de produits chimiques par baril de pétrole. « D’être un importateur net de nombreux produits pétrochimiques jusqu’à présent, il deviendra un exportateur au milieu des fermetures d’usines en Europe et de la demande continue de la Chine », a déclaré Crisil.

