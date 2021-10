La poussée des importations fait grimper le déficit commercial de septembre à 22,6 milliards de dollars

Avec la forte hausse de septembre, les importations de marchandises au premier semestre de cet exercice se sont élevées à 276 milliards de dollars, en hausse de 81,7% par rapport à il y a un an et de 11,3% par rapport au niveau d’avant Covid.

Les exportations de marchandises ont augmenté de 22,6 % en septembre par rapport à l’année précédente et de 29,9 % par rapport au niveau d’avant la pandémie (le même mois de l’exercice 20), les commandes des marchés occidentaux critiques et de la Chine continuant d’affluer.

Cependant, les importations ont augmenté à un rythme beaucoup plus rapide de 84,8% par rapport à l’année précédente (bien que sur une base faible), faisant grimper le déficit commercial à un record de 22,6 milliards de dollars en septembre, selon les estimations provisoires publiées jeudi par le ministère du Commerce.

Bien entendu, les importations ont été entraînées en partie par un débordement de la demande intérieure refoulée qui est restée pour l’essentiel en sourdine à la suite de la pandémie. Mais la facture des importations a été considérablement gonflée par les prix mondiaux élevés du pétrole brut, qui oscillent autour des sommets de 3 ans, et les achats massifs d’or à l’approche de la saison des festivals.

Alors que les exportations s’élevaient à 33,79 milliards de dollars en septembre, les importations ont bondi à 56,39 milliards de dollars. La croissance des exportations en septembre a été légèrement meilleure que l’estimation préliminaire publiée plus tôt ce mois-ci.

Les importations de produits pétroliers ont bondi de plus de 199% en glissement annuel à 17,4 milliards de dollars, soutenues par les prix élevés du pétrole brut. Les achats d’or à l’étranger ont grimpé de 751 % pour atteindre 5,1 milliards de dollars à l’approche de la saison des festivals. Même les importations d’huile comestible ont bondi de 132 % et les achats de charbon de 83 %. Bien entendu, l’effet de base est également resté défavorable.

Cependant, les décideurs politiques peuvent chercher du réconfort dans le fait que les exportations de marchandises ont maintenant dépassé le niveau d’avant la pandémie pendant sept mois consécutifs. Entre avril et septembre, les exportations ont atteint un record de 197,9 milliards de dollars, en hausse de 57,5 ​​% par rapport à l’année précédente et de 24,3 % par rapport à la même période de l’exercice 20.

Les exportations de base (hors pétrole, pierres précieuses et bijoux) ont augmenté de 18,8 % en septembre par rapport à l’année précédente, ce qui est inférieur à la croissance de 22,6 % des exportations globales de marchandises. En outre, il était de 33,4% supérieur au niveau observé en août 2019.

De même, les importations de base (hors pétrole et or) ont augmenté de 40,5% en glissement annuel et de 22,8% par rapport au niveau d’avant la pandémie.

Avec la forte hausse de septembre, les importations de marchandises au premier semestre de cet exercice se sont élevées à 276 milliards de dollars, en hausse de 81,7% par rapport à il y a un an et de 11,3% par rapport au niveau d’avant Covid.

Les exportations de produits pétroliers ont bondi de 48 % en septembre, tandis que celles de fils de coton, tissus, confections et produits tissés à la main ont bondi de 41 %, les produits mécaniques de 37 % et les produits chimiques organiques et inorganiques de 30 %.

Commentant les données d’exportation, A Sakthivel, président de l’organisme des exportateurs FIEO, a déclaré que la reprise dans les économies clés à travers le monde, associée à l’attente d’une position de prise de commandes dynamique pour les mois à venir, en particulier pendant la saison des fêtes, a conduit à une telle croissance des exportations.

Aditi Nayar, économiste en chef à l’ICRA, a déclaré que la forte augmentation du déficit commercial des marchandises en septembre « reflète un élément de stockage des stocks avant la saison des fêtes ainsi que l’avancement des achats de pétrole brut à la lumière du durcissement imminent des prix ». Alors que le déficit devrait se modérer au cours des prochains mois, il se situera probablement entre 13 et 16 milliards de dollars par mois au cours de la seconde moitié de cet exercice (supérieur au premier semestre), a-t-elle ajouté.