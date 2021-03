La poussée des infrastructures de Biden: à quoi pourrait ressembler une facture climatique et de transport en commun

La Maison Blanche se prépare pour son prochain grand virage économique.

Peu de temps après avoir passé son paquet de secours Covid-19 de 1,9 billion de dollars, le président Joe Biden se prépare à dévoiler son plan «Reconstruire mieux» mercredi lors d’une allocution publique à Pittsburgh, en Pennsylvanie. La Maison Blanche a discuté d’un paquet d’infrastructure d’environ 3 billions de dollars lors d’un appel la semaine dernière avec les démocrates du Sénat, mais le prix et les derniers détails sont toujours en discussion, a déclaré une personne familière avec le plan à Vox.

Les proches de la Maison Blanche Biden soulignent qu’il s’agit d’un élément clé du programme du président et de son objectif de diriger l’économie américaine vers une énergie et une fabrication propres. Biden et les démocrates considèrent un ensemble d’infrastructures comme le meilleur moyen de lutter contre le changement climatique et d’amener le pays à des émissions d’électricité nettes nulles d’ici 2035, en installant plus de bornes de recharge pour véhicules électriques sur les routes du pays, en modernisant le réseau électrique et en encourageant plus de vent et projets solaires. Il pourrait être financé au moins en partie par des impôts plus élevés sur les sociétés et les Américains les plus riches.

«Je pense qu’ils sont obsédés par 2035», a déclaré l’ancien conseiller climatique d’Obama John Podesta à Vox dans une récente interview, parlant de la Maison Blanche Biden. «Si vous prenez du recul et que vous pensez aux bâtiments, à l’efficacité, au transport, à l’électrification des véhicules, tout repose sur l’idée que vous faites passer des électrons propres dans ce système.»

En plus d’utiliser l’infrastructure pour lutter contre le changement climatique, les responsables de l’administration prévoient d’introduire un deuxième paquet qui traite de l’économie des soins, y compris la garde d’enfants et les congés familiaux payés, la prématernelle universelle et les frais de scolarité gratuits dans les collèges communautaires, le New York Times en premier. a rapporté et l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a confirmé ce week-end.

La pandémie de Covid-19 a montré un besoin urgent de créer davantage d’un filet de sécurité pour la garde d’enfants aux États-Unis, mais le fait que l’administration semble rompre les deux paquets pourrait être un signal qu’ils pensent que les propositions d’infrastructure et d’énergie propre ont un une plus grande chance de passer par un Congrès étroitement divisé et d’obtenir le soutien des démocrates modérés, y compris le vote swing du Sénat Joe Manchin (WV).

Quoi qu’il en soit, le processus de création d’un paquet d’infrastructure final sera long et chargé. Les démocrates envisagent de lancer un processus bipartisan, mais pourraient s’appuyer sur le rapprochement budgétaire pour adopter des parties importantes d’un paquet d’infrastructures que les républicains ne soutiennent pas. Et il est probable qu’un seul autre grand projet de loi de dépenses puisse être adopté cette année dans le cadre du rapprochement budgétaire.

«J’espère que ce sera le plus grand ensemble d’infrastructures de l’histoire américaine», a déclaré à Vox le représentant Don Beyer (D-VA), président du Comité économique mixte du Congrès. Parlant d’un paquet d’infrastructure de 1,5 billion de dollars que les démocrates de la Chambre ont adopté en 2019, Beyer a déclaré: « Pour moi, cela semble devoir être la parole, et nous devrions repartir de là. »

Il y a de nombreux projets de loi d’infrastructure au Congrès en ce moment

Il faudra probablement un peu plus de temps à la Maison Blanche pour publier son projet de plan d’infrastructure, et les législateurs entament une pause de deux semaines. Mais il y a beaucoup de projets de loi d’infrastructure flottant autour du Congrès que l’administration Biden pourrait incorporer.

L’année dernière, la Chambre a adopté son propre programme d’infrastructure de 1,5 billion de dollars, le Moving Forward Act. Le projet de loi a investi dans l’infrastructure traditionnelle des routes et des ponts, mais a également investi dans la revitalisation du système ferroviaire américain, des bâtiments scolaires vieillissants et des infrastructures à large bande inégales. Voici les points clés du Moving Forward Act:

300 milliards de dollars pour réparer les routes et les ponts existants, y compris des dizaines de milliers de ponts structurellement déficients 100 milliards de dollars pour le financement du transport en commun, y compris la mise en place de plus d’autobus zéro émission sur les routes et la modernisation des routes afin qu’elles soient plus conviviales pour les piétons et les cyclistes 1,4 milliard de dollars pour une infrastructure de recharge de carburant alternative , comme les bornes de recharge pour véhicules électriques, et tripler le financement d’Amtrak à 29 milliards de dollars 130 milliards de dollars pour les infrastructures scolaires, pour améliorer les bâtiments scolaires vieillissants qui ont été construits avec des matériaux dangereux comme l’amiante et les conduites en plomb 100 milliards de dollars pour des infrastructures de logement abordable afin de créer ou de préserver 1,8 million de dollars maisons abordables 100 milliards de dollars pour une infrastructure Internet à large bande pour les communautés rurales, suburbaines et urbaines non desservies et mal desservies, en donnant la priorité à celles qui vivent dans une «pauvreté persistante» 40 milliards de dollars pour de nouvelles infrastructures de traitement des eaux usées et plus de 25 milliards de dollars pour le fonds renouvelable de l’État de l’eau potable

Également dans le mélange est une facture de transport de surface qui finance les routes et les ponts et est en attente de sa réautorisation de cinq ans cette année. Le projet de loi de réautorisation est quelque chose que les républicains et les démocrates considèrent comme ayant le potentiel du compromis le plus bipartisan, et il a été question à Capitol Hill d’adopter un projet de loi bipartisan sur l’infrastructure des routes et des ponts, puis de mettre les éléments les plus ambitieux de l’infrastructure de Biden. plan dans un projet de loi de rapprochement budgétaire.

La Chambre et le Sénat commencent à différents endroits sur le projet de loi de réautorisation du transport de surface. Le projet de loi de la Chambre avoisine les 500 milliards de dollars et le Sénat a adopté un projet de loi bipartite sur le financement des autoroutes de 287 milliards de dollars en 2019. Maintenant que les démocrates sont majoritaires, le chiffre supérieur est susceptible d’augmenter lorsque le comité proposera un projet de loi mis à jour. Pourtant, les négociations sur la facture de transport de surface pourraient être éclipsées par le plan d’infrastructure plus large de Biden.

Biden et les démocrates considèrent un paquet d’infrastructures comme le meilleur moyen de lutter contre le changement climatique et d’amener le pays à zéro émission nette d’électricité d’ici 2035.Chip Somodevilla / .

Un porte-parole du Comité des transports de la Chambre a déclaré que le projet de loi sur les transports de surface ferait partie d’une plus grande poussée. «Alors que les décisions concernant la taille et la portée d’un plan plus large d’emplois et de relance économique sont arrêtées, le président [Peter] DeFazio travaille alors que nous parlons pour faire avancer un projet de loi ambitieux sur la réautorisation du transport de surface par le biais de son comité plus tard ce printemps, qui devrait servir de composante majeure d’un ensemble d’infrastructures plus large », a déclaré le porte-parole du comité, Kerry Arndt, à Vox dans un communiqué.

Au-delà des principaux projets de loi d’infrastructure au Congrès, il existe de nombreux autres projets de loi qui pourraient être incorporés dans un paquet budgétaire plus large. Le House Energy and Commerce Committee a le CLEAN Future Act, qui proposerait une norme d’électricité propre et tracerait une voie pour décarboniser le secteur américain de l’électricité d’ici 2035. Le sénateur Richard Blumenthal (D-CT) et le représentant Bobby Rush (D -IL) ont un projet de loi pour créer un fonds fiduciaire dédié au transport ferroviaire des passagers qui servirait de source de financement principale pour Amtrak, plutôt que les crédits que le système ferroviaire reçoit maintenant.

Du côté de l’infrastructure communautaire, le président du Comité de la Chambre sur l’éducation et le travail, Bobby Scott (D-VA), a un projet de loi sur l’infrastructure scolaire pour réparer les bâtiments scolaires anciens et toxiques, en particulier dans les communautés les plus pauvres et mal desservies. Et la présidente adjointe de la Chambre, Katherine Clark (D-MA), a un projet de loi «La garde d’enfants est une infrastructure» qui autoriserait 10 milliards de dollars sur cinq ans à investir dans l’infrastructure de garde d’enfants aux États-Unis.

« L’administration Biden comprend cela et a fait d’un programme de soins l’une de leurs principales priorités », a déclaré Clark à Vox dans une récente interview.

L’infrastructure n’est pas aussi bipartite qu’il n’y paraît

On parle parfois d’infrastructure à Washington comme s’il s’agissait du problème le plus bipartisan de la ville.

En effet, les corrections de financement de la législation sur les routes et les ponts du pays sont relativement non controversées et bipartites, tout comme la nécessité d’un meilleur accès à large bande dans les États et les villes. Mais le principal désaccord entre les républicains et les démocrates sur l’infrastructure est la taille d’un paquet, ce qu’il devrait contenir exactement, et peut-être le plus important – comment le payer.

Les républicains veulent un paquet d’infrastructure plus petit pour traiter principalement des routes et des ponts, et ils veulent le faire sans augmenter les impôts. Les démocrates voient les choses différemment, considérant l’infrastructure comme une opportunité clé de faire la transition de l’économie américaine vers une énergie propre, ainsi que de renforcer «l’infrastructure humaine» avec de meilleures écoles, des garderies plus généreuses et un collège communautaire gratuit.

«J’espère que ce sera le plus grand ensemble d’infrastructures de l’histoire américaine», a déclaré le représentant Don Beyer (D-VA)

«Le climat et les infrastructures sont étroitement liés», a déclaré à Vox une personne familière avec le plan de relance de Biden. Biden a fait campagne sur un plan de 2 billions de dollars pour le climat et l’énergie propre qui vise à amener les États-Unis à zéro émission nette d’ici 2050 et à 100% d’électricité propre d’ici 2035. Le plan de campagne de Biden visait à créer 1 million de nouveaux emplois dans l’industrie automobile américaine, domestique chaînes d’approvisionnement automobiles et infrastructure automobile.

« Sommes [Republicans] êtes-vous prêt à investir le montant de financement nécessaire pour que le constructeur automobile américain se réorganise et que les incitations soient là pour que les consommateurs américains se tournent vers les véhicules électriques? » a déclaré le fondateur du programme sur le climat et l’énergie du groupe de réflexion centriste Third Way Josh Freed. «Ce n’est pas du tout clair que cela puisse être le cas.»

Ensuite, il y a le débat sur la façon dont un projet de loi massif sur les infrastructures, faisant suite à une loi de relance Covid déjà adoptée et signée de 1,9 billion de dollars, sera payé. Comme Emily Stewart de Vox l’a détaillé, Biden a déjà augmenté le taux d’imposition des sociétés, augmenté les impôts des ménages qui gagnent 400000 $ et ajusté l’impôt sur les successions et les plus-values.

Surtout, ces propositions fiscales ont le soutien du sénateur démocrate modéré Joe Manchin de Virginie-Occidentale, qui a déclaré aux journalistes qu’il voulait un projet de loi «énorme» sur les infrastructures. Mais Manchin souhaite également que les augmentations d’impôts et le paquet plus large soient bipartis, ce qui sera beaucoup plus difficile.

Podesta a déclaré à Vox qu’il était certain que la Maison Blanche de Biden introduirait un paquet audacieux avec des objectifs audacieux. La plus grande inconnue est la manière dont ces objectifs sont façonnés par les exigences d’un Congrès imprévisible.

« La question est vraiment de savoir ce qui va passer par le processus législatif », a déclaré Podesta. «La seule chose dont je suis certain, c’est qu’ils vont pousser pour de gros investissements, à la fois dans la production d’électricité et dans la transmission.»

L’adoption d’un paquet d’infrastructure pourrait prendre une grande partie de l’année

Le processus de rédaction et d’adoption d’un projet de loi sur les infrastructures sur lequel la Maison Blanche, le Sénat et la Chambre sont tous d’accord sera probablement beaucoup plus long que le paquet de secours Covid de 1,9 billion de dollars de Biden; le Comité des transports et de l’infrastructure de la Chambre a une date limite de septembre pour adopter la facture de transport terrestre d’environ 500 milliards de dollars sur cinq ans. Mais ce projet de loi ne suscitera probablement pas le débat sur les infrastructures.

Les démocrates veulent passer beaucoup plus de composants tout au long de l’été. Les démocrates disent qu’ils veulent que le processus soit bipartisan et inclure la contribution républicaine, mais selon les règles actuelles du Sénat, ils ont également une autre chance d’utiliser la réconciliation budgétaire pour adopter un projet de loi sur les infrastructures et le climat. avec 51 voix.

Earmarks – des dispositions dans un projet de loi de dépenses orientant l’argent vers des projets dans divers districts du Congrès – sont potentiellement en train de faire un retour, après les controverses passées sur les accusations de gaspillage. Avec ce genre de dépenses «porcines», certains démocrates espèrent pouvoir inciter les républicains à apporter un soutien bipartisan au prochain grand projet de loi budgétaire.

Le principal désaccord entre les républicains et les démocrates sur l’infrastructure est la taille d’un paquet, ce qu’il devrait contenir exactement, et peut-être le plus important – comment le payer. Brendan Smialowski / . via .

Earmarks peut signifier qu’il y a plus d’accord à conclure sur les infrastructures, mais ils veilleront également à ce que le processus soit plus compliqué – avec les législateurs qui se battent pour obtenir de l’argent pour les priorités de leur district.

Au cours du processus du projet de loi Covid-19, les législateurs ont été invités à ne pas inscrire leurs désirs et besoins individuels dans le premier projet de loi budgétaire, car le temps et le passage rapide étaient essentiels pour lutter contre la pandémie. Maintenant, ce sera la saison ouverte.

«Chaque membre a un tas de choses qu’il veut faire, on lui a dit qu’il ne pouvait pas faire dans le premier paquet», a déclaré un assistant démocrate du Congrès à Vox. «Vraiment, le projet favori de tous les sénateurs qui n’avaient pas été majoritaires auparavant, a maintenant une ouverture.»

Biden et les démocrates au Congrès ont des mois de décisions stratégiques devant eux. Les choix qu’ils font – travailler ou non avec les républicains, diviser le paquet ou le garder comme un seul, dans quelle mesure se livrer aux projets familiers des législateurs par le biais de repères – façonneront un élément crucial de l’héritage de Biden.