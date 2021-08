La poussée du prêt-carnaval peut donner peu de résultats : le sentiment général des entreprises doit s’améliorer pour que la croissance du crédit retrouve son élan

La décroissance a été contenue grâce au segment des industries moyennes enregistrant une forte croissance de 54,6% en juin 2021. Les prêts aux micro et petites industries ont également augmenté de 6,4% en juin 2021.

Le ministre des Finances Nirmala Sitharaman souhaite que les banques organisent des programmes de sensibilisation au crédit dans chaque district du pays. Certes, cela inciterait les prêteurs à débourser un montant supplémentaire de prêts. Cependant, l’expérience de la réalisation d’un tel exercice de sensibilisation en 2019 a montré qu’il ne peut pousser la consommation de crédit que dans une mesure limitée. Bien que des carnavals de prêts aient eu lieu entre le 1er et le 9 octobre 2019, le crédit supplémentaire non alimentaire à l’époque n’a pas connu de poussée ; l’augmentation n’était que de 0,22 % au cours de la quinzaine se terminant le 11 octobre 2019. C’était avant l’épidémie de Covid et le taux de croissance du crédit non alimentaire était alors de 8,72 % en glissement annuel (en glissement annuel). Depuis lors, la demande a reflué et les banques sont devenues plus méfiantes, laissant la croissance des prêts languir à 6,2 % en glissement annuel.

L’idée derrière les programmes de sensibilisation est de pousser les prêts aux emprunteurs de détail et aux petites entreprises pendant la saison des fêtes pour stimuler la consommation. Mais, un examen plus approfondi des données publiées par RBI suggère que la marge réside dans les prêts aux entreprises de l’industrie et des services plutôt que dans le segment des petits prêts. La croissance du crédit à l’industrie a en fait diminué de 0,3 % en glissement annuel à la fin juin 2021.

Le retardataire était le segment des grandes industries où les prêts se sont contractés de 3,4 % en juin 2021. La croissance du crédit au secteur des services a également décéléré – à 2,9 % en juin 2021 contre 10,7 % en juin 2020 – en tant que prêts aux acteurs de l’immobilier commercial, non- les sociétés financières bancaires et l’industrie du tourisme ont ralenti. La contraction du crédit à la grande industrie est le reflet d’un désendettement important par les entreprises de leurs bilans et également d’une augmentation des emprunts sur les marchés de la dette, où l’argent était disponible à très bon marché. Cela, à son tour, a affecté les taux des prêts aux entreprises, amenant certains prêteurs comme Bank of Baroda à réduire consciemment les portefeuilles à faible rendement. Les faibles marges nuisent aux résultats autant que la faible croissance des prêts le fait.

Alors que les banquiers ont évoqué une lente amélioration de la croissance des investissements, les lignes de fonds de roulement restent sous-utilisées. Le président du SBI, Dinesh Khara, a récemment observé que, bien que le prêteur ait constaté une meilleure utilisation des lignes de crédit des entreprises, la marge de manœuvre était toujours élevée, à 25 %. Les prêts aux particuliers ont été le principal moteur de la croissance du crédit, mais ils ne peuvent pas en supporter le fardeau indéfiniment. La deuxième vague de la pandémie en avril et mai a ébranlé les finances des ménages à travers le pays, et bien qu’il n’y ait pas d’évaluation précise des dégâts, ils ne seraient pas minimes. Par ailleurs, le ratio dette des ménages/PIB a suivi une tendance à la hausse, passant à 37,9 % à fin décembre 2020 contre 37,1 % à fin septembre 2020. Cette hausse de l’endettement s’est produite sur une période où les taux d’intérêt étaient en réalité à des niveaux historiquement bas. . Par conséquent, on ne peut reprocher aux banques d’être prudentes lorsqu’elles accordent des prêts aux particuliers. En fait, des acteurs privés comme Kotak Mahindra Bank se sont concentrés sur la réduction de leur exposition aux prêts non garantis.

Ainsi, s’il est bon d’encourager les banques à prêter agressivement, le sentiment général doit s’améliorer pour que le crédit retrouve son élan. Une façon d’y parvenir serait de maintenir le rythme des vaccinations. Pour une augmentation forte et soutenue de la croissance du crédit, il est impératif que l’incertitude soit minimisée et que les entreprises se sentent suffisamment en confiance pour investir.

