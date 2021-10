La poussette compacte qui accueillera les parents en public

Un autre jour au bureau, mais je n’étais pas au travail. Mon nouveau bureau était le centre commercial. Mon nouveau travail consistait à y passer le plus de temps possible afin d’éviter d’être seul à la maison avec mon nouveau bébé.

J’avais peu d’argent et ma poussette maladroite était impossible à parcourir dans la plupart des allées des magasins. Chaque jour, je prévoyais donc un petit café et une promenade sans but d’un bout à l’autre du centre commercial. Je me sentais chanceux de travailler pour une entreprise avec un congé parental (ou « vacances », comme l’a suggéré un collègue sans enfant), mais j’avais soif de compagnie au-delà de mon bébé grincheux.

Certaines personnes vous diront à quel point cela peut être isolé lorsque vous avez votre premier enfant : vous avez du mal à vous connecter avec les gens de la même manière que vous le faisiez auparavant, et trimballer du matériel de bébé encombrant est un rappel inutile que vous n’êtes pas la même personne que vous. étaient récemment. Toutes les personnes sans enfants avec lesquelles vous vous trouvez en contact semblent plus reposées, libres et concentrées. Cela peut sembler accablant, un peu comme si vous vous enfonciez dans les sables mouvants d’une nouvelle parentalité, alourdi par les nombreuses choses que vous devez apporter avec vous chaque fois que vous allez n’importe où. Vous rangez votre voiture et lorsque vous arrivez à destination, vous rangez votre deuxième voiture plus petite : la poussette.

En fait, l’achat de votre première poussette n’est pas très différent de l’achat de votre première voiture ; vous n’êtes pas sûr de ce que vous recherchez tout en vous interrogeant simultanément sur ce que chaque modèle et marque dit de vous. Avant d’avoir une voiture, je ne les remarquais pas de manière significative, et c’est la même histoire avec les poussettes ; vous pouvez simplement remplacer Toyota avec Graco et Audi avec Uppababy. Il y a des gens qui cherchent à se rendre du point A au point B et ceux qui se soucient du luxe (perçu).

Tout comme les achats de voitures, j’ai été choqué d’apprendre ce que les gens sont prêts à dépenser pour un jeu de roues. Il y a peu de poussettes durables pour moins de 500 $, et si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez facilement dépenser plus de 1 000 $ (Bugaboo, je vous regarde). Les nouveaux parents paieront un supplément pour la commodité par désespoir, et parce que cela en vaut généralement la peine si cela facilite leur journée de quelque manière que ce soit.

Nous avons eu la chance de recevoir une poussette tout-terrain pratique qui, à 1 200 $, coûtait plus du double de ce que nous envisagerions de dépenser pour n’importe quoi, vraiment. Même s’il était en très bon état, ce n’était pas si pratique quand nous devions aller quelque part : le centre commercial, les restaurants, même le trottoir. L’équipement pour bébé peut être encombrant, et cette poussette était particulièrement envahissante, avec des roues géantes et aussi légère qu’un tas de briques. Le pousser m’a donné l’impression de piloter un petit char de parade. Après de nombreuses tentatives pour manœuvrer maladroitement la poussette gratuite dans les cafés et les magasins où je m’étais auparavant senti le bienvenu, je me sentais maintenant surtout gênant.

Mon mari a suggéré que nous commandions une poussette parapluie (ce sont celles qui se plient minuscules, ainsi nommées parce qu’elles ressemblent à un parapluie à roues), chez Amazon, mais elle était à peu près aussi durable qu’un parapluie, alors nous l’avons rapidement retournée et se dirigea vers Toys “R” Us. Après avoir essayé de nombreuses poussettes, nous étions très heureux de repartir avec la Poussette Contours Bitsy. Elle était légère, très maniable et coûtait 200 $, ce qui semblait être une bonne affaire alors que presque toutes les autres poussettes semblaient coûter autant qu’un nouveau téléviseur.

Faire glisser le Bitsy à travers les foules et les couloirs étroits m’a rapidement aidé à reprendre pied dans la société. Au lieu d’avoir l’impression que les gens étaient dérangés par ma présence qui pousse les bébés, j’avais maintenant l’impression que j’étais capable de passer un peu inaperçu. Nous nous sommes efforcés d’apporter le strict minimum d’équipement pour bébé lorsque nous allions n’importe où avec d’autres adultes.

Une fois, mon beau-frère nous a complimentés pour avoir voyagé léger pour un dîner de famille.

« Dommage que ton frère et sa femme ne semblent pas pouvoir faire la même chose… » murmura-t-il, puis il commença à énumérer la variété d’équipements pour bébés qu’ils avaient apportés lors d’événements passés.

En tant que nouveau parent incertain, j’ai apprécié timidement les éloges immérités. Les gens semblaient (faussement) supposer que moins vous aviez d’équipement pour bébé avec vous, plus vous étiez un parent compétent. Je suppose que la logique était que si vous quittez votre maison sans tous vos coffres-forts, c’est parce que vous avez une bonne maîtrise de la parentalité. Rétrospectivement, je pense que nous cédions à la pression constante et tacite de ne pas vouloir paraître submergé de quelque manière que ce soit; nous ne voulions pas donner l’impression qu’avoir un bébé nous avait transformés en parents.

Cela a été mieux résumé par notre premier voyage en famille, à New York. Manger dans un restaurant avec de jeunes enfants peut sembler intense et stressant dans des circonstances normales, mais à Manhattan, cela a été amplifié ; la plupart des restaurants que nous avons rencontrés n’avaient pas de chaises hautes ou n’avaient apparemment aucun intérêt à servir des mineurs. Une fois que j’ai réalisé cela, tout le voyage a été consacré à la logistique des repas et à la recherche d’un restaurant où nous pourrions tous manger avec plaisir sans avoir à faire la queue.

Notre première nuit, nous avons fait la queue dans un restaurant où j’ai immédiatement pensé qu’il était trop adulte pour amener un bébé : éclairage tamisé, une zone d’attente étrangement petite près du bureau de l’hôtesse, et oh oui, pas d’enfants en vue. J’ai passé le repas à empêcher la nourriture de toucher le sol et à empêcher mon fils de s’ennuyer ou de s’agiter. La deuxième nuit, nous avons trouvé un endroit amusant près de Central Park qui a pu prendre une réservation de dernière minute.

Nous sommes arrivés prêts à manger, notre fils à la remorque, lorsque l’hôtesse nous a informés qu’ils n’étaient pas en mesure de nous servir; ils étaient plus un « bar-restaurant » qu’un « restaurant-bar », apparemment.

« C’est dommage », a répondu mon mari en désignant notre fils en bas âge, « car il allait beaucoup boire. » Le personnel a poliment ricané alors que nous sortions de la porte et retournions à la planche à dessin, les parents qui ont essayé d’amener leur bébé dans un bar.

Finalement, nous nous sommes retrouvés dans un restaurant chic dans un hôtel tout aussi chic. L’hôte ressemblait plus à un acteur recherchant le rôle d’un directeur de restaurant arrogant et a parfaitement joué le rôle; il avait l’air visiblement irrité à l’idée que nous traînions notre bébé à dîner dans son établissement.

Malgré son mécontentement manifeste, nous avons eu de la chance : il leur restait une table, et même une chaise haute. Tenant mon fils dans un bras, j’ai plié la poussette dans sa forme compacte et discrète avec l’autre.

“D’accord”, a déclaré l’hôte, beaucoup moins impoli qu’il ne l’avait été il y a un instant. “C’était cool.”

C’était la validation que je ne savais pas que j’attendais, et l’un des moments dont je me souviens le plus du voyage à partir de là. Pendant un moment, au lieu de me sentir dépassée, gênée, gênante ou totalement isolée, j’ai enfin pu me sentir comme une personne normale mangeant dans un restaurant pour adultes, tout comme mon pré-bébé le faisait.

Melanie Westfield, qui écrit sous un pseudonyme, est écrivaine, buveuse de thé et joueuse de loterie.