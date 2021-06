La poutargue animale star dans la nouvelle campagne de Stella McCartney

De plus, il a collaboré avec le comédien et acteur David Walliam pour créer un film de Comédie de style documentaire sur la nature National Geographic. Dans le film, des bottes apparaissent avec des manteaux, des pulls en tricot, des vestes matelassées, des robes, des pantalons, des bottes en caoutchouc, des baskets, des sacs banane et des sacs signés par Stella McCartney alors qu’ils défilent dans le lieux les plus emblématiques de la ville.

Avec le lancement de la campagne, le cabinet a rejoint l’organisation Humane Society International dans le but de mettre fin une fois pour toutes au commerce mondial de la fourrure animale. Cette campagne devrait encourager le gouvernement britannique à interdire l’imputation et la vente de fourrure.