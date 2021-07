La prairie qu’Apple a facturée sur le trimestre avec le plus de ventes de son histoire

Manzana entré au cours des trois derniers mois -le premier de son exercice 2021- 111 439 millions de dollars, le chiffre le plus élevé de revenu trimestriel jamais enregistré par la société, et a obtenu un bénéfice de 28 755 millions, 29% de plus qu’au cours de la même période d’un an depuis.

Ce chiffre d’affaires record est porté par la reprise des ventes de téléphones iPhone -après une année de chiffres en baisse- qui a augmenté de 17% en glissement annuel au cours des trois derniers mois et a représenté pour la société de Cupertino (Californie, USA) un revenu de 65 597 millions de dollars.

D’une manière générale, tout le matériel de l’entreprise a connu un renouveau important, puisqu’en plus de la iPhone, les revenus des ordinateurs Mac ont augmenté de 21 % et les ventes de tablettes iPad ont grimpé de 41 %.

Entre octobre et décembre derniers, les actionnaires de Manzana ils ont empoché 1,70 $ par action, contre 1,26 $ il y a un an.

Les comptes présentés ce mercredi sont les premiers à refléter les ventes du dernier modèle de téléphone de l’entreprise, le iPhone 12, le premier à prendre en charge les réseaux internet 5G ultra haut débit, équipé d’un écran OLED et disponible en trois tailles : standard, Mini et Pro Max.

En plus de coïncider avec la période de Noël, traditionnellement celle avec les ventes les plus élevées de l’entreprise, et avec la présentation de nouveaux modèles de matériel, la forte croissance du chiffre d’affaires au cours des trois derniers mois s’explique également par les effets de la pandémie de covid-19, qui ont favorisé le télétravail et les loisirs via Internet.

ça peut t’intéresser

« Nous sommes ravis de la réponse enthousiaste des consommateurs à la gamme de produits de nouvelle génération que nous avons lancée au cours d’une saison des fêtes historique », a déclaré le PDG de la société, Tim Cook, lors de la présentation des résultats.

Malgré les chiffres records présentés par la société, les actions de Manzana ils ont répondu à la baisse des marchés boursiers, laissant 0,18% à 141,72 dollars par action dans les échanges électroniques après la clôture des bourses de New York.