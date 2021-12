La pré-inscription à APENFT Marketplace est en ligne !

Singapour, Singapour, le 21 décembre 2021,

La Fondation APENFT a annoncé l’ouverture officielle de son événement de pré-inscription APENFT Marketplace (https://waitlist.apenftex.com). Les utilisateurs peuvent désormais participer à la pré-inscription pour les parachutages de jetons et NFT d’une valeur totale de 1 million de dollars américains.

APENFT Marketplace est pris en charge par la technologie sous-jacente de la chaîne publique de renommée mondiale TRON combinée au plus grand système de stockage de données distribué au monde BitTorrent, basé sur les transactions NFT. Cet événement de pré-inscription délivrera 10 000 cartes NFT en édition limitée aux utilisateurs participants. Les détenteurs de cartes NFT seront éligibles pour participer à la liste blanche de la plateforme de trading, ainsi que pour recommander des artistes, des projets NFT populaires ou des adresses IP bien connues, et recevoir des bonus et autres droits. Les prix comprennent un cadeau exclusif de 10 000 cartes VIP NFT et jusqu’à 1 000 000 $ de jetons + le largage aérien de NFT célèbres.

Invitez des amis, profitez d’un largage supplémentaire + commission

Méthode d’inscription : les utilisateurs soumettent leur propre compte de messagerie

Adresse du site Web:https://waitlist.apenftex.com/

À propos de la Fondation APENFT

APENFT est soutenu par la technologie sous-jacente des blockchains de premier ordre Ethereum et TRON avec le soutien du plus grand système de stockage distribué au monde BitTorrent File System (BTFS). Il s’engage à remplir la mission d’enregistrer des œuvres d’art de classe mondiale en tant que NFT sur la blockchain, de rassembler des artistes exceptionnels du monde entier et de la blockchain, et de soutenir les artistes NFT natifs dans le monde de la cryptographie.

Comme la blockchain démocratise la finance comme jamais auparavant, APENFT, en transformant les meilleurs artistes et œuvres d’art en NFT, non seulement améliore la façon dont les œuvres sont hébergées, mais les transforme également d’objets exclusifs à une élite en quelque chose qui appartient vraiment au peuple et reflète leur aspirations. APENFT c’est l’art pour tous.

