La pré-inscription de My Hero Ultra Impact est disponible pour iOS et Android

Les fans de My Hero Academia se réjouissent, alors que la transition en anglais du jeu mobile japonais de l’anime populaire My Hero Ultra Impact a commencé la préinscription sur l’App Store d’Apple et sur Google Play.

La version anglaise du RPG mobile comprendra tous les personnages, mises à jour et événements de la version japonaise, qui a accumulé trois millions de téléchargements depuis ses débuts en mai 2021. Les gemmes de héros en jeu seront récompensées pour ceux qui se préinscrivent, le nombre de gemmes de héros augmentant à chaque étape (jusqu’à 500 gemmes par joueur).

My Hero Ultra Impact vous permet de revivre les événements de l’anime grâce à un gameplay RPG tactile, avec les Quirks individuels de chaque héros accessibles en un seul clic. Le jeu propose également un mode PvP où les joueurs peuvent personnaliser et créer des équipes de héros et de méchants, ainsi que la Hero Base, une zone personnalisable où les joueurs peuvent inviter des personnages de l’anime, selon la version officielle, à « faire une pause de les tensions de la bataille et se détendre. »

My Hero Ultra Impact est prévu pour une sortie en 2022, bien qu’une date de sortie spécifique n’ait pas été annoncée. Ultra Impact n’est pas le seul jeu MHA disponible pour les appareils mobiles, avec My Hero Academia: The Strongest Hero également sur l’App Store et Google Play maintenant.