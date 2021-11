La pré-saison de la saison 12 de League of Legends commence aujourd’hui

Attention League of Legends joueurs, c’est encore le moment. Les saison 12 pré-saison Le patch est lancé aujourd’hui, et avec lui vient une avalanche de nouveaux changements, des ajustements majeurs et des ajustements constants pendant que nous préparons le début de la saison proprement dite.

Quiconque a déjà joué en pré-saison sait que c’est une période mouvementée. Riot Games a historiquement utilisé cette période comme une opportunité pour introduire toutes ses nouvelles fonctionnalités dans le jeu, en prenant note du chaos causé et en équilibrant en réponse au fur et à mesure que la pré-saison progresse.

Cette année, nous obtenons des changements assez importants dans le jeu. Les plus évidents sont les deux nouveaux drakes qui sont ajoutés au groupe préexistant de quatre. Ces nouveaux ajouts – le drake Hextech et Chemtech – apportent avec eux leurs propres changements de carte et des avantages uniques que les équipes peuvent acquérir en les supprimant.

Lorsque le terrain est modifié par le drake Chemtech, d’énormes nuages ​​de gaz émergent dans la jungle. Cela permet de camoufler tous les champions qui entrent, ce qui rend beaucoup plus difficile la vision dans ces parties de la carte et ouvre la possibilité de combats d’équipe surprise.

D’un autre côté, le drake Hextech ajoute des portails à la jungle, permettant aux joueurs qui cliquent dessus de parcourir de vastes distances à travers la faille des invocateurs en un instant. Cela fera des laners errants et des ganks de la jungle une menace bien plus grande, alors assurez-vous de placer vos protections en conséquence.

Il n’y a pas que les drakes qui subissent des changements majeurs. Le pré-patch de la saison 12 ajoute des primes objectives au jeu. Cela fonctionne de la même manière que le système de primes des champions déjà présent dans le jeu. Si une équipe est en retard, la destruction d’un objectif marqué comme une tourelle ou un drake fournira un bonus supplémentaire en or à l’équipe, l’aidant ainsi à rattraper son retard et à reconquérir la partie.

De plus, nous constatons que les articles reçoivent beaucoup d’attention. De nouveaux mythes comme la couronne de la reine brisée et le voile du soir visent à fournir une option mythique utile à certains champions qui ont eu l’impression qu’il leur manquait une véritable pièce maîtresse dans leurs constructions jusqu’à présent.

Les runes reçoivent également un peu d’amour, comme vous vous en doutez. Lethal Tempo et Glacial Augment sont modifiés pour être plus utiles, en faisant, espérons-le, passer leur statut de choix alternatifs étranges à de puissantes options méta.

Enfin, le Rift Scuttler perd beaucoup de son importance en début de partie. Dans l’état actuel des choses, une grande partie du début du jeu est fortement affectée par le fait qu’un jungler puisse ou non tuer ces monstres de rivière insaisissables, donc cela est quelque peu atténué. Maintenant, ils fournissent moins d’or, moins d’XP et sont plus petits pour indiquer leur moindre valeur.

Avec cela, nous avons terminé tout ce qui arrivera dans la pré-saison de la saison 12 de League of Legends. Cette mise à jour arrive immédiatement après la fin de la campagne Arcane de Riot Game, dans laquelle nous avons vu Jinx arriver sur Fortnite et un nouvel agent rejoindre le casting de Valorant parmi des tas d’autres nouveaux contenus.