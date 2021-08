La précommande du Galaxy Z Fold 3 et du Flip 3 vous permet d’échanger jusqu’à quatre appareils

Samsung a dévoilé la semaine dernière ses combinés pliables 2021. Comme prévu, Samsung a confirmé toutes les rumeurs concernant les Galaxy Z Fold 3 et Flip 3 des derniers mois. Les deux appareils sont les meilleurs pliables de Samsung à ce jour, avec une meilleure qualité de construction qui devrait améliorer leur durabilité. Le Fold 3 et le Flip 3 contiennent également les meilleures spécifications possibles pour les produits phares Android haut de gamme. Mieux encore, les nouveaux pliables sont moins chers que jamais, à partir de 1 799 $ et 999 $, respectivement. Les deux appareils sont disponibles en précommande, et nous vous avons déjà montré quelques-unes des meilleures offres de précommande Fold 3 et Flip 3. Mais Samsung propose une offre encore meilleure que celle proposée par les opérateurs, permettant aux utilisateurs d’échanger jusqu’à quatre appareils contre l’un ou l’autre des téléphones pliables.

Meilleure offre du jour Plus de 88 000 acheteurs Amazon adorent ces draps luxueux qui vous gardent au frais la nuit ! Prix : 57 $, maintenant 34,95 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Précommande Galaxy Z Flip 3 et Fold 3

Samsung indique sur ses pages de précommande Fold 3 et Flip 3 que vous pouvez obtenir un crédit instantané pour les accessoires lors des précommandes et économiser de l’argent supplémentaire avec les échanges.

Pour la précommande Fold 3, vous obtenez un crédit instantané de 200 $ pour les accessoires. Vous pouvez en utiliser 100 $ pour passer de 256 Go à 512 Go de stockage. En plus de cela, Samsung dit que vous pouvez obtenir “jusqu’à 800 $ de crédit avec les valeurs de reprise instantanée en ligne les plus élevées”.

Samsung a quelque chose appelé “crédit de reprise amélioré”, qui vous donnera plus d’argent pour un ancien appareil en règle. L’iPhone 12 Pro Max rapportera par exemple 650 $ au lieu de 450 $. De plus, il est essentiel de vous assurer que votre échange le plus cher est répertorié en premier. C’est parce que vous pouvez mélanger et assortir jusqu’à quatre anciens smartphones, appareils portables et tablettes pour maximiser votre crédit d’échange pour le Fold 3.

La précommande Flip 3 vous permet d’obtenir 150 $ en crédit instantané. Vous pouvez en utiliser 50 $ pour augmenter le stockage de 128 Go à 256 Go. Vous obtenez également « jusqu’à 650 $ de crédit avec les valeurs d’échange instantané en ligne les plus élevées ». Le même accord 4 pour 1 s’applique.

La simulation de précommande du Galaxy Z Fold 3 montre que vous pouvez échanger quatre appareils. Source de l’image : Samsung

Samsung veut vraiment vous vendre un pliable

Malgré les baisses de prix, les Fold 3 et Flip 3 restent chers. C’est pourquoi Samsung fait tout son possible pour vous convaincre d’en acheter un cet été. Il n’y a pas de Note 21 en magasin pour une annonce ultérieure, et on ne sait pas quand le Galaxy S21 FE tombera.

La plupart des gens n’auront pas autant de smartphones à échanger contre un nouveau pliable. Mais vous pourrez peut-être toujours regrouper des gadgets plus anciens couverts par Samsung. Le processus de précommande Fold 3 et Flip 3 vous permet de spécifier les appareils que vous souhaitez échanger et vous indique le montant maximum de crédit qui vous est dû. Vous pouvez même échanger des appareils avec des écrans fissurés, bien que la valeur soit considérablement inférieure.

Les meilleures offres d’échange incluent les smartphones, c’est donc ce sur quoi vous devriez vous concentrer. Les tablettes et les montres plus anciennes ne donneront pas grand crédit.

En plus de permettre aux acheteurs d’échanger jusqu’à quatre gadgets contre le Fold 3 ou le Flip 3, Samsung propose également 12 mois de Samsung Care+ et une période d’essai de trois semaines.

Avec un appareil Samsung Galaxy non pliable, les offres de précommande ne sont pas nécessairement les meilleures offres. C’est parce que les téléphones Android perdent de la valeur peu de temps après leur lancement. Mais vous feriez peut-être mieux de vous procurer un Galaxy Z Fold 3 ou Flip 3 lors des précommandes. Comme toujours, assurez-vous de vérifier les petits caractères pour voir exactement quelles conditions pourraient s’appliquer.

Meilleure offre du jour Plus de 88 000 acheteurs Amazon adorent ces draps luxueux qui vous gardent au frais la nuit ! Prix : 57 $, maintenant 34,95 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission