La prédiction de Simon Jordan s’est avérée juste alors que l’expert de talkSPORT affirmait que “ Manchester United ne gagnera rien cette saison sous Ole Gunnar Solskjaer ” en décembre

Simon Jordan a réitéré son point de vue selon lequel Ole Gunnar Solskjaer n’est pas le bon homme pour ramener Manchester United à sa place, car sa prédiction s’est avérée tout à fait correcte.

L’expert franc insiste sur le fait qu’il ne prend aucun plaisir à voir les Red Devils perdre la finale de la Ligue Europa, mais dit que c’est une preuve supplémentaire que Solskjaer n’est pas à la hauteur du poste à Old Trafford.

.

Solskjaer n’a pas réussi à livrer pour Manchester United alors qu’ils ont été battus par Villarreal d’Unai Emery en finale de la Ligue Europa

M. Jordan est officiellement devenu le dernier oracle du football de talkSPORT car il avait prédit que les Red Devils ne gagneraient RIEN cette saison sous la direction de l’entraîneur norvégien – en décembre.

La prédiction du co-animateur de talkSPORT est survenue à un moment d’optimisme croissant à Old Trafford, avec United comme un prétendant au titre de Premier League surprise après une série de sept matches de championnat invaincus et frais d’une superbe raclée 6-2 de Leeds United.

Roy Keane faisait partie de ceux qui ont fait l’éloge de l’équipe de Solskjaer, affirmant qu’ils devraient “ imaginer leurs chances ” de mettre fin aux sept ans d’attente du club pour la couronne de la ligue.

Mais Simon a vu à travers le mirage apparent de résultats impressionnants, insistant sur le fait que le club ne remportera jamais un titre avec Solskjaer en charge.

Et ses commentaires ont été intéressants à lire jeudi matin, après avoir vu le dernier échec de United lors de la défaite de la finale de la Ligue Europa contre Villarreal lors d’une séance de tirs au but.

Jordan ne tire aucun coup de poing sur talkSPORT … surtout en ce qui concerne Solskjaer et son équipe Man United

«À mon avis, Ole Gunnar Solskjaer ne livrera rien», a-t-il déclaré sur White et Jordan en décembre.

«Il pourrait les placer dans le top quatre, et si c’est le but de Man United, fantastique, mais je pensais que Man United voulait gagner des choses…

«Man United remportera-t-il le titre? Aucune chance! Aucune chance de remporter le titre de Premier League, aucune chance de gagner la Ligue des champions – eh bien, ils ne peuvent pas parce qu’ils ont été éliminés – aucune chance de gagner la Ligue Europa, et ils ne gagneront pas la FA Cup.

“Je vous garantis, alors que nous siégeons ici aujourd’hui, Man United ne gagnera rien cette saison.”

Jordan, qui a tristement dit à Solskjaer de “ prendre son manteau ” au début de la saison dernière, a adressé jeudi matin ses critiques incessantes à l’encontre du patron de United.

Et bien qu’il paraisse plus mesuré à son avis, insistant sur le fait que Solskjaer n’est pas le seul homme à blâmer pour l’attente continue de United pour l’argenterie, il est resté catégorique que l’ancien attaquant “ n’a pas les côtelettes ” pour le poste de haut niveau.

.

Ce fut une autre saison de déception pour Solskjaer à Old Trafford

“Ordre du jour? Ce n’est pas un agenda, ce n’est pas personnel contre Ole Gunnar Solskjaer, c’est juste une observation, un thème cohérent », a-t-il déclaré à la nation.

«Je ne suis pas satisfait de voir quelqu’un perdre et être très contrarié après le match, mais si vous demandez:« Cette saison a-t-elle été un succès pour Manchester United », la réponse doit être« non ».

«Lorsque vous êtes éjecté d’une compétition et que vous avez une seconde chance d’en gagner une autre, que vous obtenez des tirages au sort qui vous aident et que vous jouez Villarreal en finale, vous devriez vraiment remporter ce trophée.

«Mon Dieu, si vous ne pouvez pas gagner un tournoi où vous avez dépassé Grenade, une équipe de danse disco quand Tony Adams était là il y a trois ans… alors vous méritez d’être dans cette situation.

«C’est très difficile pour lui, Manchester United ne fonctionne pas comme le meilleur de sa catégorie depuis la salle de conférence. Les propriétaires ne fonctionnent pas comme ils le devraient pour un club de cette stature, l’équipe de direction qui a été réunie autour de Solskjaer pour l’aider à construire une équipe d’élite n’est pas là.

«Indépendamment du fait que je pense que Solskjaer est la bonne personne pour le travail, je ne pense tout simplement pas qu’il ait la trousse à outils, et ensuite vous arrivez aux joueurs… quand vient le moment de sortir votre manager d’un chariot, ils ne sont pas là!

Jordan a soutenu tout au long du mandat de Solskjear qu’il n’était pas le bon responsable chez Man United

«J’ai dit au début de la saison qu’ils ne gagneraient pas la ligue ou un tournoi majeur, puis je suis devenu plus courageux et j’ai dit qu’ils ne gagneraient rien, et ils ne l’ont pas fait.

«Vous ne pouvez pas prétendre qu’un seul coup de pied de pénalité détermine une saison entière … ils ont progressé sous Solskjaer, il a amélioré l’esprit du club depuis les jours sombres sous Jose Mourinho – mais ils n’ont toujours rien gagné!

«Ce résultat permettra aux gens de construire le récit de son incompétence. Il n’est pas incompétent, c’est un bon manager de football et je l’ai toujours dit.

Il a, pour être juste.

Jordan a poursuivi: «Mais je n’ai jamais pensé qu’il aurait dû décrocher le poste en premier lieu.

«La seule façon dont Manchester United va gagner quelque chose de quelque importance la saison prochaine est s’il y a une érosion massive des autres équipes. Si Man City tombe en déclin, si Liverpool ne frappe plus ses sangles.

«Je ne pense pas que cela va arriver, et je ne l’ai jamais pensé, je ne l’ai jamais pensé [that United will win any trophies] au cours des trois dernières années.

«La seule chose sur laquelle je suis cohérent est de ne pas dégrader cet homme sur le plan personnel, j’ai simplement dit qu’il n’avait pas les côtelettes pour faire ce qu’il faut pour remettre Man United là où je pense qu’il devrait être.

«Je me fiche de Man United, je suis un partisan de Crystal Palace! Mais quand nous parlons objectivement du plus grand club de football anglais, je pense que ce n’est pas suffisant.

«Mais je pense que ce n’est pas assez bien des propriétaires, de la salle du conseil, de la pirogue, du terrain – dans tous les domaines.

«J’ai écouté un groupe d’experts sur BT Sport comme Rio Ferdinand et Paul Scholes, qui parlaient de bêtises absolues, trouvant des excuses dès le départ, puis rétrogradant comme une chose rapide de Quickland!»