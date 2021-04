Lorsque Lionel Messi dit qu’un joueur a « le potentiel d’être l’un des meilleurs », vous savez qu’il doit y avoir quelque chose en lui.

Dans une interview avec Topps l’année dernière, l’icône de Barcelone a été invitée à proposer les jeunes qui, selon lui, sont la prochaine génération de stars mondiales.

Et Mount faisait partie des 15 starlettes sélectionnées pour un pack de cartes Topps ‘Lionel Messi Designed Set’.

Sur le mont, Messi a déclaré: « Après l’avoir vu jouer, il a le potentiel d’être l’un des meilleurs. »

Les éloges l’ont laissé perdu pour les mots et dans une interview plus tôt dans l’année, il a révélé qu’il ne croyait pas que c’était réel au début.

«Quand vous voyez et lisez quelque chose comme ça, cela vous donne la motivation de vouloir simplement aller de mieux en mieux.

«J’espère que je peux le faire.»

Il semble certainement qu’il remplisse cette promesse, car le premier but de Mount en Ligue des champions était un élément à retenir alors que Chelsea a remporté une victoire dominante 2-0 contre Porto lors de leur match aller en quart de finale.

Et l’ancien défenseur des Blues Jason Cundy a fait l’éloge de Mount tout en discutant du milieu de terrain au Sports Bar sur talkSPORT.

«Mason est génial, c’est un jeune footballeur brillant. Je pense que beaucoup de gens ne le regardent pas assez et peuvent simplement regarder son éthique de travail et penser que c’est tout ce qu’il a », a déclaré Cundy.

«Il a le plus et les capacités. Sur Twitter, vous avez un certain type de fan et certains d’entre eux ne le voient pas et le football est une question d’opinions – donc c’est assez juste.

«Beaucoup de fans rivaux ne veulent pas le voir, mais vous ne pouvez pas nier ce qu’il a fait. Son ascension fulgurante qu’il a eue, allant à Vitesse et joueur gagnant de l’année, il est allé à Derby, Frank [Lampard] joue lui, Gareth [Southgate] le joue, M. [Thomas] Tuchel le joue.

« Il va mieux. Nous n’avons pas vu l’article fini, mais c’est le capitaine de Chelsea en attente et je pense qu’il pourrait aussi être capitaine de l’Angleterre un jour.

Messi est également un grand fan de la starlette de Man City, Phil Foden, qui, selon lui, « fera des choses incroyables dans le jeu ».

Pendant ce temps, l’arrière latéral de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, a été salué pour être « impressionnant pour l’avenir ».