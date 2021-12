La préférée d’Osmel Sousa pour être Miss Univers

. Ce dimanche sera élue Miss Univers 2021, et Osmel Sousa a déjà sa grande favorite

Il ne reste que quelques heures pour que la nouvelle Miss Univers soit couronnée, et bien qu’il y ait plus de 10 candidates qui sonnent très fort en Israël pour devenir le successeur de la Mexicaine Andrea Meza, qui délivrera son titre, Osmel Sousa, considéré la plus experte des concours de beauté a révélé qui sera la gagnante.

L’ancien président de la table du jury de Nuestra Belleza Latina, qui cette année a conseillé la candidate d’Argentine, Julieta García, comme il est typique de lui, n’a pas été ému par le favoritisme, mais par son expérience, et ne l’a pas endossée à sa pupille, mais à un autre grand favori de l’Amérique latine.

Le soi-disant Zar de la Belleza, qui après avoir été renvoyé de l’Univisión, où il n’était plus appelé à être juge à Nuestra Belleza Latina, a cette fois parlé avec le segment « En Casa », sur Telemundo, où il a analysé les participants et n’a pas caché qui a une reine choisie.

MISS PARAGUAY NADIA FERRERIA PRELIMINAIRE MISS UNIVERSECréé par InShot: inshotapp.page.link/YTShare #ntertainment #masterchefcolombia #missuniverse #missparaguay # missuniverso20212021-12-10T20: 07: 46Z

Osmel Sousa était très ferme et bien qu’il ait avoué qu’il y avait plusieurs participants qui l’avaient impressionné, il a dit que sans aucun doute, celle qui mérite de remporter la couronne de Miss Univers, car elle a tout indiqué est Miss Paraguay, Nadia Ferreira.

Osmel a parlé de la belle mannequin professionnelle, qui, depuis avant le début du concours, sonnait déjà sur les portails de beauté spécialisés comme la « power Girl » à battre.

S’exprimant dans le programme avec une autre reine experte, JR, qui a déclaré que Miss Paraguay serait la prochaine Miss Univers, Osmel a rejoint cette voix.

« Pas seulement pour toi. Pour tout le monde, ce soir il y avait une gagnante qui était elle (Paraguay », a déclaré l’experte en concours de beauté, après avoir analysé la performance des ratées du gala préliminaire de vendredi. « Je crois que le Paraguay est sacré. reste dans les Amériques ».

Miss Univers Porto Rico 2021 Performance complète préliminaireMiss Univers Porto Rico 2021 Performance complète préliminaire # MissUniverse2021 #NationalCostumes #AndraMeza Miss Univers 2021 Costumes nationaux confirmés (Partie 1) youtu.be/LQkTAc3w3jo Pays / Territoire Âge Délégué Ville natale Albanie Ina Dajci 27 Tirana Argentine Julieta García 22 Bahía Blanca Arménie Nane Avetisyan 24 Erevan Aruba Thessalie Zimmerman 27 Oranjestad Australie Daria Varlamova 27 Melbourne Bahamas Chantel O’Brian 27 Nassau Belgique… 2021-12-11T02: 25: 52Z

Ici vous pouvez entendre les prévisions d’Osmel Sousa.

Le cubano-vénézuélien a également assuré que dans le top 5 il y aurait une majorité latine, même s’il n’a pas exclu que le concurrent indien, Harnaaz Sandhu, 21 ans, qui était le vainqueur incontesté du gala préliminaire, et qui sonne comme les autres concurrent sérieux pour remporter la couronne.

« Je pense que le Venezuela est une fille très bien préparée, car ils l’ont préparée dans le style de ce que j’ai fait et elle doit être entre cinq heures », a déclaré Osmel, qui a assuré qu’une autre des Latinas fortes était Miss Porto Rico, Michelle Colon.

Le 70e Concours Préliminaire MISS UNIVERSE | SPECTACLE COMPLETRegardez la 70e édition du concours préliminaire MISS UNIVERSE, EN DIRECT depuis Eilat, Israël. Miss Univers 2021 sera le 70e concours de Miss Univers, qui se tiendra le 12 décembre 2021 à Eilat, en Israël. Andrea Meza du Mexique couronnera son successeur à la fin de l’événement. En savoir plus sur la compétition sur missuniverse.com… 2021-12-10T20: 03: 04Z

« Porto Rico est un mannequin professionnel, qui connaît la scène, connaît les podiums, sait se montrer. Il l’a fait à merveille, il l’a fait de manière fabuleuse, il s’est énormément mis en valeur », a déclaré Osmel.

Dites-nous si vous pensez que les prévisions d’Osmel Sousa se réaliseront ce soir à Miss Univers, ou si vous pensez que la couronne ne sera pas pour une Latina.