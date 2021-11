La préférence de Brazzo pour les joueurs français du Bayern Munich est-elle un « problème interne » ?

Selon Christian Falk, journaliste de Sport Bild, la préférence du directeur sportif du Bayern Munich Hasan « Brazzo » Salihamidzic pour les joueurs français est un « problème interne » au club.

«Je ne me souviens pas d’une époque où il y avait une faction aussi forte au FC Bayern. C’était la connexion sud-américaine. Mais huit d’un même pays ? Cette préférence pour les Français, c’est le repérage de Brazzo Salihamidzic », a déclaré Falk sur « Bayern Insider » comme capturé dans Sport Bild. « C’est un problème en interne, il faut le dire assez clairement. Cela devient trop pour certains au club. C’est un point où ils disent que ce n’est tout simplement pas comme le Bayern. Et cela joue également un grand rôle dans la politique de transfert en ce moment. »

Cependant, ce nombre pourrait bientôt diminuer. Corentin Tolisso et Kingsley Coman sont tous deux candidats à un départ cet été. Le contrat de Tolisso expirera, tandis que les exigences salariales de Coman pourraient lui avoir fait sortir de la zone de confort du Bayern Munich. Plutôt que de risquer de perdre un autre joueur clé gratuitement, Coman pourrait être vendu.

De plus, il y a eu des histoires cohérentes selon lesquelles les supérieurs du Bayern Munich pourraient ne pas être convaincus que Benjamin Pavard est la solution à l’arrière droit. Avec le désir de Pavard de jouer le défenseur central également un facteur, il pourrait y avoir encore plus de mouvement.

Michael Cuisance et Bouna Sarr sont également en vente. Enfin, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Tanguy Nianzou est de plus en plus agité sur le banc en Bavière et pourrait chercher une sortie – avec un prêt en tête. Il serait cependant douteux que les Bavarois renvoient Nianzou par prêt ou par transfert à ce stade.

Peut-être que l’afflux français qui s’est produit sera désormais suivi d’un exode massif cet été ?