La préférence des acheteurs s’est déplacée principalement vers les maisons abordables et du segment intermédiaire : Bijay Agarwal

La pandémie a poussé les gens à retourner dans leur ville natale. Cette « migration inverse » a profité aux marchés immobiliers des villes Tier2/Tier3.

Avec l’accent mis actuellement sur le travail à distance, la valeur de posséder une maison a été rétablie en tant qu’investissement sûr et nécessaire. La demande immobilière résidentielle en 2020 a agi comme un déclencheur pour la relance du secteur. Outre l’immobilier résidentiel et commercial; L’entreposage, les espaces de coworking et les centres de données seront à l’honneur en 2021, selon Bijay Agarwal, directeur général, Salarpuria Sattva, ajoutant que les entreprises qui cherchent à se réinventer et à créer des solutions prêtes à l’emploi pour rester en contact avec leurs parties prenantes, triompheront dans l’ère post-COVID.

Dans une interview exclusive avec Sanjeev Sinha, M. Agarwal explique comment l’immobilier fait face aux changements de l’époque de la pandémie de Covid et quelle est la stratégie du secteur pour rester en forme. Il partage également ses perspectives d’affaires et ses stratégies de croissance. Extraits :

COVID-19 a changé notre façon de travailler et de vivre, et va avoir un impact de longue date sur de nombreux secteurs. Comment l’immobilier fait-il face à ces changements et quelle est sa stratégie pour rester en forme ?

La pandémie a changé nos perspectives sur l’immobilier. Alors que nous acceptons de nouvelles normes, en particulier dans nos lieux de travail et nos maisons, notre façon de travailler a également changé. L’impact de COVID a également considérablement modifié les sentiments des consommateurs dans tous les secteurs et l’immobilier n’est pas différent. Avec l’accent mis actuellement sur le travail à distance, la valeur de posséder une maison a été rétablie en tant qu’investissement sûr et nécessaire. La demande immobilière résidentielle en 2020 a agi comme un déclencheur pour la relance du secteur.

Nous devrions nous attendre à ce que les espaces de bureaux de niveau A restent et que les mesures nécessaires soient prises pour maintenir la distance physique et les autres précautions qui font partie de la nouvelle normalité. Les faibles taux d’intérêt et la liquidité mondiale ont également contribué à une augmentation des transactions immobilières. Outre l’immobilier résidentiel et commercial; les entrepôts, les espaces de coworking et les datacenters seront à l’honneur en 2021.

Le secteur a toujours été un refuge pour les capitaux et continuera de l’être. Cependant, la pandémie nous a tous appris à nous adapter et à être agiles.

Avez-vous été témoin de nouvelles tendances dans le segment résidentiel? Y a-t-il également des changements dans le comportement d’achat?

Au cours des derniers mois, les maisons ont été transformées en bureaux, en salles de classe pour nos enfants et en un lieu de détente. Dans des moments comme ceux-ci, les acheteurs potentiels semblent préférer les communautés multifonctionnelles et fermées et les maisons avec des équipements supplémentaires. Il y a un changement clair dans l’importance de posséder une maison par rapport à la location d’une maison. Les millennials qui souhaitent devenir propriétaires recherchent des prêts immobiliers avec des taux d’intérêt attractifs pour investir dans l’immobilier. En conséquence, la demande de propriétés résidentielles a augmenté.

Une autre tendance clé observée était le changement des efforts de marketing stratégique associés à des programmes innovants. A Salarpuria Sattva, on a pu voir les ventes de logements faire encore mieux que la période pré-Covid. Les ventes ont augmenté de 20% par rapport à 2019 et ont montré une courbe à la hausse spectaculaire de 25% à partir de juin 2020, par rapport à l’année pré-Covid.

Que pensez-vous de l’augmentation de la demande de projets résidentiels dans les villes de niveau 2/3 en Inde ?

La pandémie a poussé les gens à retourner dans leur ville natale. Cette « migration inverse » a profité aux marchés immobiliers des villes de niveau 2 et 3 comme Indore, Kochi, Coimbatore, Ahmedabad, Jaipur et Mysuru, pour n’en nommer que quelques-uns. Ce mouvement profiterait non seulement aux petites villes par une urbanisation rapide mais aussi aux occupants qui bénéficieraient de l’infrastructure supérieure disponible dans ces lieux. Pour cette raison, il y aura une augmentation exponentielle de la demande de cantons ainsi que de projets commerciaux dans les villes Tier2/Tier3. Cette tendance a ouvert des portes d’opportunités et de nouveaux marchés à découvrir et à développer pour les développeurs et pour les acheteurs de posséder une propriété dans leur ville natale.

Quels sont les domaines d’intervention de votre entreprise et, selon vous, quelle verticale se porte bien – résidentiel ou commercial ? Quelles sont les tendances que vous avez remarquées dans les deux secteurs ?

La façon dont les gens investissent dans l’immobilier a changé en raison de la nouvelle normalité. Le marché résidentiel est en pleine expansion alors que de plus en plus de personnes réalisent l’importance de posséder une maison. La préférence des acheteurs s’est déplacée principalement vers les propriétés abordables et intermédiaires dans le segment résidentiel, qui a connu une reprise de la croissance de la demande. Le secteur du luxe a récupéré après le verrouillage et continue de connaître un taux de croissance équitable. Cette tendance a réitéré le besoin d’espace pour le travail et les loisirs, ce qui a incité les consommateurs à ne pas faire de compromis sur la taille de la maison.

Bien que les espaces commerciaux aient connu une augmentation dans la période pré-COVID, en raison de l’option de travail à domicile prolongé, l’occupation des espaces de bureau a connu un ralentissement. Les entreprises qui cherchent à se réinventer et à créer des solutions prêtes à l’emploi pour rester en contact avec leurs parties prenantes triompheront à l’ère post-COVID.

Chez Salarpuria Sattva, nous nous concentrons sur nos espaces flexibles verticaux, Simpliwork, qui est basé sur le modèle «Built to Suit». Nous avons réussi non seulement à fidéliser 100% de nos clients à long terme, mais également à obtenir de nouveaux contrats de location pendant la pandémie, ce qui est vraiment exceptionnel.

Quel type de croissance prévoyez-vous dans le commerce, compte tenu du fait que le travail à domicile va durer plus longtemps ?

Dans le segment du travail commercial, les entreprises qui ont investi dans les capacités numériques ont vu de grands progrès avec les politiques de travail à distance, qui devraient se poursuivre au moins jusqu’à la fin de 2021. Les développeurs travaillent sur la rénovation et la réutilisation des espaces de bureaux, pour fournir des solutions innovantes vers une plus espace de travail agile. Le design jouera un rôle crucial dans les espaces de l’économie partagée ; les tendances du coworking vont probablement prendre de l’ampleur, car il y aura un changement considérable du ratio d’employés, avec des opportunités flexibles de travail à distance.

Une fois que les choses seront normalisées, il y aura une plus grande demande pour des accords de location flexibles. Cela poussera la courbe de demande vers le haut pour l’espace partagé. Cette trajectoire ascendante des espaces de coworking augmentera la valeur des projets dans cet espace. Selon un rapport de l’industrie, la part des espaces de co-working dans la location de bureaux va augmenter considérablement dans un avenir proche, à mesure que chaque immeuble de bureaux pourrait avoir une section désignée pour un espace de co-working.

Une autre entreprise que vous planifiez et vos stratégies de croissance?

À Bengaluru, nous avons prévu de lancer cette année trois nouveaux projets de logements dans le secteur résidentiel qui représentent 1 200 unités, dont 500 parcelles. L’un de ces projets est dans la catégorie des logements abordables. Dans notre portefeuille commercial, nous avons actuellement une superficie de 12 millions de pieds carrés en construction et avons d’autres plans pour commencer la construction de 8 millions de pieds carrés supplémentaires l’année prochaine.

