La préférence royale de Kate Middleton mise à nu avec un surnom NON autorisé pour Prince George | Royale | Nouvelles

in

Le duc et la duchesse de Cambridge ont trois enfants : le prince George, huit ans, la princesse Charlotte, six ans et le prince Louis, trois ans. Lorsque les deux parents royaux sont absents, les trois enfants sont gardés par Maria Borrallo qui a été formée au prestigieux Norland College de Bath.

Lorsqu’elles étudient dans cette prestigieuse école, les nounous apprennent à éviter le mot “enfants” au travail, a révélé l’experte de Norland Louise Heren.

Cela signifie que la nounou royale doit toujours se référer à George, Charlotte et Louis par leurs noms plutôt que de s’adresser à eux collectivement.

L’auteur de Nanny in a Book a expliqué que les nounous apprennent plutôt à utiliser les noms des enfants à tout moment.

“Le mot enfant est interdit”, a-t-elle déclaré au Mirror.

LIRE LA SUITE: Queen refuse de manger des fruits hors saison en hiver, déclare l’ancien chef

La récréation des enfants se déroule à l’extérieur, quelle que soit la météo, a expliqué Heren.

“Il y aura beaucoup, beaucoup de jeux en plein air, c’est la seule chose dont on pourrait dire que Norland est démodé”, a déclaré Heren à Fabulous Digital.

« Beaucoup d’air frais. Beaucoup de balades à vélo, jouer avec leurs chiens, éventuellement du jardinage.

« Norland aime beaucoup enseigner aux enfants par le jeu.

« Oui, vous devenez sale avec vos mains dans le sol, mais vous apprenez à planter.

« S’il le fait basculer, ils sortiront quand même. Le temps humide n’est que des vêtements inappropriés, vous devez mettre les bons vêtements.

« Il n’a pas besoin d’être strict. Juste parce que les Norland Nannies portent l’uniforme marron, elles ont l’air assez démodées, cela ne signifie pas que leur message est démodé. Ce n’est pas un non-sens.