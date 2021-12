La Premier Handball League annonce sa troisième équipe de franchise

La ligue avait précédemment dévoilé Garvit Gujarat et Golden Eagles Uttar Pradesh comme ses deux autres franchises

Real Estate Shatvik Corporation a rejoint la Premier Handball League (PHL) en tant que troisième équipe de franchise par le biais de sa branche sportive, Wolverine Sports Private Limited. Sa franchise Rajasthan Wolverines fera partie de l’édition inaugurale du tournoi à six équipes. « Nous sommes ravis d’accueillir Wolverine Sports Private Limited, la branche sportive de Shatvik Corporation en tant que franchise Rajasthan de la Premier Handball League, Rajasthan Wolverines. Le Rajasthan, en tant qu’État, a une solide culture du handball et a également joué un rôle déterminant dans les débuts de nombreuses ligues sportives », Manu Agrawal, PDG de Bluesport Entertainment Pvt. Ltd, a déclaré.

Selon Agrawal, le Rajasthan, en tant qu’État, a une attitude solide envers le sport et le fitness et devient ainsi un État important pour rejoindre la Premier Handball League. « En tant que ligue, nous sommes ravis que de nouvelles sociétés commerciales aussi bien enracinées que Shatvik Corporation entrent dans le monde du sport indien à travers nous et nous sommes sûrs qu’avec l’inclusion de partenaires aussi merveilleux, non seulement le handball mais le monde de les sports en Inde vont croître et prospérer dans les temps à venir », a ajouté Agarwal.

La ligue avait précédemment dévoilé Garvit Gujarat et Golden Eagles Uttar Pradesh comme ses deux autres franchises. Il est sous licence exclusive de Bluesport Entertainment Pvt Ltd et est placé sous l’égide de la Fédération indienne de handball. Le handball a été l’un des sports les plus suivis en Europe et a tout le potentiel pour générer des réponses similaires en Inde également, Yash Dave, directeur général de Wolverine Sports Pvt. Ltd, a déclaré.

«Je pense que l’essor des sports new-age et une augmentation de l’appétit pour les sports olympiques parmi les amateurs de sport seraient de bon augure pour que la jeunesse indienne adopte le handball d’une manière plus large. Chez Shatvik Corporaion, nous sommes ravis de remporter la franchise Rajasthan de la Premier Handball League, intitulée Rajasthan Wolverines et pensons qu’avec le début de la PHL, l’Inde connaîtra une révolution du handball dans les temps à venir », a ajouté Dave.

Lire aussi : Les cordes Lotus Herbals à Malaika Arora en tant qu’ambassadrice de la marque Lotus Herbals YouthRx

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.