La Premier League dévoile le nouveau ballon d’hiver Nike au design audacieux inspiré des super-héros de la bande dessinée et de l’icône du pop art Roy Lichtenstein

La Premier League a dévoilé le nouveau design audacieux du ballon d’hiver pour la saison 2021/22 – et on pourrait dire que c’est super.

Le nouveau look époustouflant du ballon haute visibilité divisera à coup sûr les fans, mais talkSPORT.com le félicite alors que nous entrons dans les mois d’hiver de la campagne anglaise de haut vol. Vous ne pouvez pas vous tromper avec le jaune…

Twitter / @ProD_Soccer / Nike

Le nouveau ballon d’hiver de la Premier League arbore un superbe design inspiré des super-héros

Le design accrocheur serait inspiré des super-héros et est utilisé pour commémorer les figures héroïques du football et refléter le rôle de premier plan que les footballeurs modernes ont à la fois sur et en dehors du terrain

Il combine les couleurs rouge, jaune, bleu et blanc dans un design de style bande dessinée.

Il y a aussi plus qu’un clin d’œil à l’icône du pop art Roy Lichtenstein, dont les œuvres célèbres sont accrochées aux murs de la Tate Modern de Londres.

On ne sait pas quand le ballon Nike sera utilisé pour la première fois dans les matchs de Premier League, mais il pourrait faire ses débuts ce week-end dans le derby de Manchester entre Manchester United et Man City – EN DIRECT et EXCLUSIF sur talkSPORT.

Ballon d’hiver Nike Flight Premier League – Caractéristiques

Tel qu’il est utilisé dans les graphismes de la Premier League Signature de la Premier League Superbe nouveau design inspiré des bandes dessinées Conception révolutionnaire développée sur 8 ans et 1 700 heures de tests Les rainures moulées Nike Aerowsculpt produisent un vol 30 % plus vrai que les 19-20 encres Merlin imprimées en 3D pour affiner le vol de la balle et améliore le contact avec la botte All Conditions Control (ACC) ajoute une texture adhérente pour un toucher constant par temps sec et humide

Prix: 125 £

Couleur : Jaune/Bleu/Cramoisi Laser/Blanc

Date de sortie: 5 novembre 2021

Le design est sûr d’être un succès auprès des fans et devrait s’envoler des étagères dans un peu de marketing de maître de la Premier League et de Nike.

Il sera disponible à l’achat à partir du vendredi 5 novembre, bien que vous deviez débourser 125 £ pour la version professionnelle que les stars utiliseront sur le terrain.

Depuis la saison 2000/01 de Premier League, Nike est le premier fabricant de ballons pour la Premier League, le « Flight » étant le huitième modèle différent utilisé dans l’élite anglaise.

Dans le passé, Mitre fabriquait les ballons de la ligue depuis sa création en 1992.