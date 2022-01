La Premier League élimine les PCR hebdomadaires

01/05/2022 à 19:30 CET

La Premier League n’imposera plus aux footballeurs de subir deux tests PCR par semaine et n’aura qu’à subir des tests d’antigène quotidiens.

A partir de ce jeudi, les 20 clubs de Premier League n’auront plus qu’à effectuer un test antigénique quotidien sur leurs joueurs, tandis que les PCR seront réservés pour confirmer les positifs.

Cette mesure a été introduite après le gouvernement britannique a annoncé que la PCR ne sera plus nécessaire pour les citoyens testés positifs au covid-19 lors d’un test d’antigène.

De cette façon, les périodes d’isolement seront raccourcies, car il commencera à compter à partir du positif dans le test d’antigène et non dans celui de la PCR.

Cette décision a été prise à un moment où la Premier League a passé plusieurs semaines à dépasser les 90 contaminations hebdomadaires entre footballeurs et salariés des clubs et le Royaume-Uni établit un record de positifs quotidiens, avec plus de 200 000 cas ce mardi.

L’augmentation des foyers dans les équipes anglaises a entraîné le report de 17 matches de Premier League depuis début décembre.

Le dernier à être suspendu était le match aller des demi-finales de Coupe de la Ligue entre Arsenal et Liverpool, qui devait se jouer ce jeudi.