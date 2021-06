La Premier League ensuite ? Le Real Madrid confirme que Sergio Ramos quittera le club après 16 ans, 22 trophées majeurs, 671 apparitions et 101 buts

in

Le Real Madrid a annoncé que Sergio Ramos quitterait le club à l’expiration de son contrat le 30 juin.

Le nouveau patron de Madrid, Carlo Ancelotti, voulait garder le légendaire défenseur, mais Ramos est à la recherche d’un nouveau défi après 16 années scintillantes au Bernabeu.

Ramos a tout gagné au Real Madrid

Rejoint par le président Florentino Perez, Ramos sera honoré lors d’un événement hommage jeudi avant de s’adresser plus tard aux médias.

Un communiqué du club disait : “Le Real Madrid CF annonce que demain, jeudi 17 juin, à 12h30, il y aura un acte institutionnel d’hommage et d’adieu à notre capitaine Sergio Ramos, en présence de notre président Florentino Perez.”

Ramos est arrivé au Bernabeu en 2005 en provenance de Séville et a continué à les diriger avec un grand succès.

Il a remporté cinq titres de Liga, quatre couronnes de Ligue des champions ainsi que la Copa Del Rey à deux reprises, récoltant 22 honneurs majeurs au total.

Il a fait 671 apparitions pour le Real et possède également un record de buts incroyable, ayant trouvé le filet pour Los Blancos 101 fois.

C’est pendant son séjour dans la capitale espagnole qu’il a également remporté la Coupe du monde 2010 avec l’Espagne ainsi que les Championnats d’Europe consécutifs en 2008 et 2012.

Ramos fera ses adieux au Real cet été

Mais Ramos n’a disputé que deux matchs en 2021 après avoir subi une opération au genou en janvier et a été laissé sur le banc pour le dernier match de la saison contre Villarreal.

Il n’a pas été inclus dans l’équipe espagnole de Luis Enrique pour l’Euro 2020 en raison d’un manque de forme et de forme physique dû à une série de blessures insignifiantes.

Alors, où Ramos finira-t-il ensuite? En 2016, il a admis qu’il était flatté d’être le sujet d’intérêt de Manchester United.

« Il y avait une offre de United. J’ai envisagé de changer pendant un certain temps, mais le Real Madrid a toujours été ma priorité et il n’y avait aucune raison économique », a-t-il déclaré dans une interview à COPE.

« Est-ce que je me suis senti trompé [by Madrid]? Non, mais j’ai été déçu pendant un moment. Il y a eu des problèmes qui ont pris fin.

“La flatterie des grands clubs est toujours bonne car c’est parce que vous vous débrouillez bien, mais les fans et mon club me veulent.”

