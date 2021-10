« La Premier League est bien plus divertissante que la Liga »

14/10/2021 à 19:55 CEST

Les Brighton & Hove Albion est sans aucun doute l’une des révélations de cette Premier League. Après avoir intégré plusieurs joueurs dans l’équipe, dont l’équipe de jeunes espagnole et du Barça, Marc Cucurella, L’équipe de potier graham a fait un énorme bond en avant en qualité et signe un très bon début de saison en obtenant 14 des 21 points joués et même sixième du championnat anglais, à égalité de points avec le 3e, Manchester City.

Pour cette amélioration, le chiffre de Marc Cucurella, qui a signé pour l’équipe anglaise lors du dernier marché des transferts en raison de la faiblesse que les « mouettes » avaient dans le couloir gauche et après avoir signé deux très bonnes saisons dans le Getafe CF. Précisément ‘Coucou‘a été le protagoniste de’ Radio Marca ‘, un média pour lequel le gaucher a accordé une interview dans laquelle il a déclaré, entre autres, que: « Je suis très heureux à Brighton& rdquor ;.

‘Cucu’ heureux à Brighton

« Il y a eu un peu de problèmes avec ma clause parce que certains disaient que c’était 30 millions, d’autres que c’était 18, mais au final c’est déjà une question réglée et ce sont encore des problèmes qui se posent. Je suis très heureux à Brighton et j’attends avec impatience une bonne saison avec l’équipe« , a affirmé.

Le Premier, une ligue plus fun que la Liga selon Marc

A propos du pas qu’il a fait pour Cucurella fait le saut en Premier League et laisse la Liga derrière, l’Espagnol a répondu que: « Le football anglais est différent. Je pense que l’équipe joue de bons matchs, nous sommes là-haut et nous devons essayer d’être au meilleur endroit possible. Je ne sais pas si le Premier ministre est meilleur ou pire que la Liga mais oui c’est plus amusant. Les jeux sont beaucoup plus aller-retour, ils deviennent beaucoup plus fous. Si vous perdez un ballon pratiquement dans leur zone, les adversaires effectuent des transitions rapides pour marquer des buts & mldr; En Espagne, par contre, tout est beaucoup plus calme, plus ordonné et les fêtes se décident par petits détails« .

José Bordalás contre Graham Potter

Sur le contraste entre le style de jeu qu’il avait à Getafe de José Bordalás, qui était plus axé sur défendre, et le système qui propose potier graham, entraîneur de Brighton, qui est plus offensive, Cucurella a commenté ce qui suit : « Plus que de défendre, ici tu vas attaquer, gagner la partie et je pense que pour le footballeur, c’est très bien. Les jeux auxquels j’ai joué je me suis bien amusé, ça faisait longtemps que je n’avais pas autant apprécié. Au dessus dans notre domaine il y a une très bonne ambiance & rdquor ;.

La « fuite des cerveaux » vers le Premier ministre

Enfin, l’équipe de jeunes du Barça a également parlé de la « fuite des cerveaux » qui se dirige vers la Premier League, avant laquelle « Cucu » a pensé que c’était parce que « le premier ministre a un grand impact. Pariez sur les jeunes et ils ont un football plus coloré. C’est une étape importante pour les jeunes qui veulent jouer dans les grandes équipes du football mondial. »