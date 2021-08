La Premier League est de RETOUR et vous pouvez gagner 25 000 £ avec talkSPORT Selector

Jetez un œil à la liste des matches de Premier League du week-end prochain alors que la saison 2020/21 reprend enfin. Pouvez-vous sélectionner une équipe à gagner ? C’est vrai, une seule équipe pour gagner son match.

Ok, alors que diriez-vous de la liste des matchs de la semaine prochaine, pourriez-vous recommencer mais cette fois, vous devez choisir une autre équipe !

Bienvenue sur talkSPORT Selector, le jeu de football à gros prix avec une chance de gagner des milliers d’euros.

Sélectionnez correctement une équipe de Premier League pour remporter son match chaque semaine. Une équipe à gagner de l’un des matches de samedi et dimanche le week-end prochain. Ainsi, de la visite de Leeds à Manchester samedi à la visite de West Ham dans le nord à Newcastle dimanche.

Vous n’avez pas besoin de trouver six résultats ou quatre ou même deux. UN SEUL gagnant. Pas besoin de prédire le score, il suffit de choisir une équipe pour gagner.

Si vous vous trompez, vous êtes éliminé du jeu. Faites les choses correctement et vous êtes qualifié pour le tour suivant et les matchs de la semaine suivante. Vous vous êtes également rapproché du prix en espèces.

Continuez à sélectionner un gagnant à chaque tour pour rester en vie dans le jeu. Le choix vous appartient toujours. Mais rappelez-vous : vous ne pouvez pas choisir deux fois la même équipe. Une fois que vous avez sélectionné un camp à gagner, vous ne pouvez plus le choisir. Pas dans ce jeu.

Cette fois-ci, il y a encore plus de chances de gagner cette année, car tous ceux qui se rendront au cinquième tour gagneront une part de 50% du prize pool.

Étudiez les horaires, les blessures, la forme et les statistiques si vous le souhaitez. Écoutez vos amis, experts, diffuseurs et bookmakers et utilisez vos compétences et vos connaissances pour vous aider à découvrir tous les avantages. Tracez une séquence de gagnants hebdomadaires à travers les listes de matchs restants ou peut-être prenez-vous simplement une semaine à la fois et allez-y par instinct ou utilisez les grands favoris plus tôt pour bien progresser dans le jeu. Cela ne tient qu’à toi.

Au fur et à mesure que vous avancez, vous devrez peut-être garer certaines loyautés et préférences pour faire des jugements durs et froids dans la poursuite du pot. Avec un minimum de 25 000 £ pour jouer, ce sera un terrain compétitif mais tout est entre vos mains. Décidez de votre stratégie et sélectionnez la première équipe pour vous aider. N’oubliez pas que cela pourrait ne pas aller jusqu’au week-end de fin de saison, mais vous pourrez suivre le match et voir combien de joueurs sont éliminés après chaque tour de matches.

Chaque joueur peut participer deux fois, il a donc la possibilité d’essayer différentes tactiques et plans de match. Chercherez-vous d’abord les favoris et les discordances ? Ou avez-vous repéré des chances d’obtenir des résultats époustouflants ? Qui n’arrive pas à gagner ? Peut-être que vous pouvez voir où les acteurs clés pourraient être reposés et tournés à mesure que les priorités changent. Utilisez tout cela pour trouver un nouveau gagnant chaque semaine et vous pourriez réclamer notre premier pot de prix talkSPORT Selector. Pour participer au jeu, il vous suffit de vous inscrire sur talkSPORT.com/selector, de payer un droit d’entrée de 10 £ et de réfléchir aux rencontres du week-end prochain.

Choisissez un gagnant probable ou, si vous préférez, un gagnant improbable pour vous aider avec vos as encore en main.