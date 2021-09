La Premier League est invitée à renommer le prix Golden Boot en l’honneur de Jimmy Greaves tandis que les appels pour obtenir une statue à l’extérieur du stade Tottenham Hotspur sont soutenus

in

Les hôtes de talkSPORT, Paul Hawksbee et Charlie Baker, ont soutenu la suggestion de renommer le prix Golden Boot de la Premier League en l’honneur de Jimmy Greaves.

La légende de Tottenham et de l’Angleterre Greaves, qui est malheureusement décédée le week-end dernier à l’âge de 81 ans des suites d’une longue maladie, a été le meilleur buteur de l’élite anglaise au cours de six saisons différentes au cours de sa carrière dans les années 50 et 60.

.

Le monde du football a été attristé par la nouvelle de la mort de Greaves, mais sa vie et sa carrière ont été célébrées à juste titre

Son record de 357 buts en 516 apparitions dans l’élite est 74 de plus que le record de buts de tous les temps d’Alan Shearer en Premier League, et pendant près d’un demi-siècle, ce fut le record de toutes les cinq ligues majeures d’Europe jusqu’à ce que Cristiano Ronaldo le dépasse enfin. en 2017.

Alors, quelle meilleure façon de se souvenir de l’une des machines à but les plus emblématiques du jeu anglais, qu’en renommant le célèbre trophée en son honneur

Dave Kidd du Sun a lancé l’idée dans sa colonne, et Hawksbee est tout à fait d’accord.

Il a déclaré lors de l’émission Hawksbee and Jacobs de mardi : « C’est une excellente idée, en l’honneur de Jimmy Greaves – y a-t-il un meilleur moment pour le faire ?

« Il n’a peut-être pas eu les honneurs qu’il aurait dû recevoir lorsqu’il était encore avec nous, mais à titre posthume, ce serait un très bel hommage.

.

Greaves était un favori des fans à Tottenham et Chelsea

“C’est une idée brillante et j’espère que les auditeurs de talkSPORT l’appuieront, tout comme la Premier League.

«C’est une chose assez simple à faire et je ne pense pas que personne ne vous repoussera.

«Beaucoup de gens dans des circonstances tristes au cours des 48 dernières heures ont vu des buts et des vidéos de Jim en action qu’ils n’avaient jamais vus auparavant, et ils peuvent voir à quel point il était un joueur et un buteur extraordinaires.

« C’est une excellente idée, alors espérons qu’elle aura un peu de succès et qu’elle pourra se concrétiser ! »

Il y a également eu des appels pour honorer Greaves avec une statue à l’extérieur du stade Tottenham Hotspur.

.

Greaves faisait partie de l’équipe d’Angleterre vainqueur de la Coupe du monde

Les Spurs ont actuellement une politique d’interdiction de statues en dehors du sol et ne prévoient pas de changer cela, selon les rapports.

L’animateur de talkSPORT, Andy Goldstein, a soutenu les appels à une statue et a dit aux Spurs de déchirer cette politique.

Il a déclaré: «Si les Spurs ont une politique sur ces statues, changez la politique. Jimmy Greaves est le plus grand joueur de Tottenham, il est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de l’Angleterre.

«Les Spurs en ce moment, et le font depuis longtemps, ont désespérément besoin de relations publiques décentes.

.

Greaves était un attaquant prolifique pour ses clubs et pour l’Angleterre

« Les fans de Tottenham ont souffert pendant très, très longtemps pour diverses raisons. Mécontents des propriétaires, Daniel Levy et certains gérants, mécontents du temps qu’ils ont attendu pour un trophée, la liste est interminable.

“C’est une excellente opportunité pour Tottenham d’avoir un tout petit peu de bonnes relations publiques pour que les fans disent” vous savez quoi, c’est une bonne chose à faire “.

« Il y a plein d’endroits pour mettre cette statue. Faites faire la statue.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.